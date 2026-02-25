ента новостей

В Ленобласти дропа из Курганской области изобличили в обмане пожилой пары

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские изобличили дропа из Курганской области в обмане пожилой пары, оставшейся без 10 миллионов рублей

76-летний пенсионер из Луги стал жертвой мошенников, лишившись более 5,3 миллионов рублей. 24 февраля пожилой мужчина, проживающий по адресу Кирова, 22, обратился в полицию с заявлением о хищении средств. Под предлогом декларирования денежных средств неизвестный курьер получил от пенсионера его личные накопления в сумме 5 354 653 рублей.

Тем же вечером аналогичное преступление было совершено против 72-летней супруги пенсионера. Она также, следуя указаниям мошенников и под тем же предлогом, передала злоумышленникам 5 018 784 рублей.

По фактам произошедшего возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество).

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейским удалось установить подозреваемого в совершении данных преступлений. Им оказался 26-летний житель Курганской области, который ранее уже привлекался к ответственности за аналогичные деяния и в настоящее время находится под стражей.

Расследование по уголовному делу продолжается.

Все по теме: Ленобласть, Лужский район, мошенничество, пенсионеры
