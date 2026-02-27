В Петербурге задержана 20-летняя курьер мошенников, обманувших пенсионера с улицы Демьяна Бедного

26 февраля пенсионер, проживающий на улице Демьяна Бедного, 14, обратился с заявлением в полицию Калининского района Петербурга. 78-летний мужчина стал жертвой мошенников, лишившись 3,4 миллиона рублей. Инцидент произошел 25 февраля, когда неизвестные, выдав себя за представителей различных ведомств, под предлогом декларирования денежных средств убедили пожилого петербуржца отдать крупную сумму наличными.

В результате оперативно-розыскных действий по горячим следам, подозреваемая в совершении преступления была задержана в тот же день. Ею оказалась 20-летняя неработающая жительница Петербурга.

Подозреваемую задержали у дома 16 по Кондратьевскому проспекту. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Женщина находится под стражей в соответствии со статьей 91 УПК РФ.