ента новостей

15:44
В Ленобласти в ДТП автобуса и иномарки пострадали два человека
14:19
В Петербурге после мощной метели улицы убирают больше тысячи единиц техники
11:00
В Московском районе женщина выпала из окна жилого дома
10:41
В Петербурге задержана 20-летняя курьер мошенников, обманувших пенсионера с улицы Демьяна Бедного
10:23
В Выборге задержали распространителя «синтетики»
10:14
В Петербурге наградят участников спасения мальчика, выпавшего из окна дома на Богатырском проспекте
10:11
На КАД Санкт-Петербурга ввели ограничение скорости до 70 км/ч
09:58
В Ленобласти на трассе «Санкт-Петербург — Псков» в ДТП с грузовиком погибли два человека
23:29
СКА проиграл московскому «Динамо» со счетом 1:4
15:52
В Ленобласти состоится открытие Всероссийской олимпиады по финансовой грамотности
15:46
В Зеленогорске дача Н. А. Демидовцева (М. А. Гек) признана региональным памятником
12:52
8 марта концерт актрисы театра и кино Алёны Биккуловой
12:41
В Центральном районе раскрыли убийство 23-летней давности
12:26
В Петербурга задержали «черного коллектора», вымогавшего крупную сумму у коммерсанта
11:59
В Петербурге пьяного лихача без прав на каршеринге задерживали со стрельбой
11:51
В Петербурге задержали пожилую помощницу мошенников
11:47
В Ленобласти задержали двоих жителей Карелии, обокравших ювелирные магазины
17:25
Парламентарии Петербурга посетили базу подводных сил в Гаджиеве
17:05
В Петербурге на новой развязке в составе М-32 ВАД начался монтаж первых съездов
16:57
Балет «Щелкунчик» в «Колизей – Арене»
16:54
Исторический парк «Россия – Моя история» запустил онлайн-диктант «Приближая Победу»
11:55
В Ленобласти в деревне под Киришами мигрант надругался над пенсионеркой
11:49
В Петербурге жителя Сесерорецка изобличили в работе на мошенников
11:39
В Ленобласти дропа из Курганской области изобличили в обмане пожилой пары
11:12
В Кронштадте кассир магазина избил грузчика консервной банкой
10:11
В Петербурге дом с мозаичной мастерской Владимира Фролова признали региональным памятником
10:08
Беглов наградил петербургского работника сферы ЖКХ, спасшего ребёнка
22:10
СКА обыграл «Адмирал» со счётом 4:2
16:58
В Петербурге завершился региональный этап Чемпионата «Профессионалы»
16:55
В Петербурге пройдет Международный форум труда
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержана 20-летняя курьер мошенников, обманувших пенсионера с улицы Демьяна Бедного

В Петербурге задержана 20-летняя курьер мошенников, обманувших пенсионера с улицы Демьяна Бедного

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
В Калининском районе задержана курьер мошенников, похитивших у пенсионера более трёх миллионов рублей

26 февраля пенсионер, проживающий на улице Демьяна Бедного, 14, обратился с заявлением в полицию Калининского района Петербурга. 78-летний мужчина стал жертвой мошенников, лишившись 3,4 миллиона рублей. Инцидент произошел 25 февраля, когда неизвестные, выдав себя за представителей различных ведомств, под предлогом декларирования денежных средств убедили пожилого петербуржца отдать крупную сумму наличными.

В результате оперативно-розыскных действий по горячим следам, подозреваемая в совершении преступления была задержана в тот же день. Ею оказалась 20-летняя неработающая жительница Петербурга.

Подозреваемую задержали у дома 16 по Кондратьевскому проспекту. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Женщина находится под стражей в соответствии со статьей 91 УПК РФ.

Все по теме: Калининский район, мошенничество, пенсионеры
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

31-10-2025, 11:23
В Петербурге поймали «дропа» мошенников, обманувших пенсионера с улицы Демьяна Бедного
17-11-2022, 11:46
В Калининском районе задержали очередную мошенницу
6-02-2026, 13:11
В Петербурге задержали двоих 19-летних дропов мошенников
26-03-2025, 09:36
В Калининском районе поймали курьера аферистов, обманувших пенсионерку с улицыулицы Демьяна Бедного
25-02-2026, 11:39
В Ленобласти дропа из Курганской области изобличили в обмане пожилой пары
18-02-2026, 10:53
В Петербурге задержали курьера мошенников из поселка Дубровка

Происшествия на дорогах

Сегодня, 15:44
В Ленобласти в ДТП автобуса и иномарки пострадали два человека
Сегодня, 09:58
В Ленобласти на трассе «Санкт-Петербург — Псков» в ДТП с грузовиком погибли два человека
24-02-2026, 11:48
Под Лодейным полем в лобовом ДТП погиб пассажир "Лады"
24-02-2026, 10:28
В Петербурге пожарный автомобиль насмерть сбил 6-летнего мальчика
Наверх