Парламентарии Петербурга посетили базу подводных сил в Гаджиеве
В Петербурге на новой развязке в составе М-32 ВАД начался монтаж первых съездов
Балет «Щелкунчик» в «Колизей – Арене»
Исторический парк «Россия – Моя история» запустил онлайн-диктант «Приближая Победу»
В Ленобласти в деревне под Киришами мигрант надругался над пенсионеркой
В Петербурге жителя Сесерорецка изобличили в работе на мошенников
В Ленобласти дропа из Курганской области изобличили в обмане пожилой пары
В Кронштадте кассир магазина избил грузчика консервной банкой
В Петербурге дом с мозаичной мастерской Владимира Фролова признали региональным памятником
Беглов наградил петербургского работника сферы ЖКХ, спасшего ребёнка
СКА обыграл «Адмирал» со счётом 4:2
В Петербурге завершился региональный этап Чемпионата «Профессионалы»
В Петербурге пройдет Международный форум труда
8 марта концерт – мистерия Кармина Бурана пройдет в Фельдмаршальском зале Эрмитажа
Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский рассказал студентам Герценовского университета о культурном наследии
Под Лодейным полем в лобовом ДТП погиб пассажир "Лады"
Во Мге задержали рецидивиста с наркотиками в автомобиле
В Петербурге пожарный автомобиль насмерть сбил 6-летнего мальчика
В Петербурге задержали дрифтера из Якутии, устроившего дрифт на перекрёстке
В Петербурге празднование Дня защитника Отечества завершил артиллерийский салют
Сольный концерт Григория Чернецова «Признание в любви»
В Ленобласти на трассе «Кола» в ДТП с грузавиками погид водитель «Лады»
Во Фрунзенском районе в ДТП пострадала 4-летняя пассажирка иномарки
В Пушкине задержали подозреваемых в ограблении пенсионера
В Петербурге мужчина потушил Вечный огонь на Марсовом поле
В Мариинском дворце состоялось открытие фестиваля «Книжный Маяк Петербурга»
Беглов провёл в Смольном рабочую встречу с Эллой Памфиловой
В восьми районах Петербурга планируются ограничения дорожного движения
В Петербурге световые проекции украсят фасады зданий к Дню защитника Отечества
В Петербурге «форточника» из Махачкалы изобличили еще в двух кражах
Парламентарии Петербурга посетили базу подводных сил в Гаджиеве

Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
ЗакС
Депутаты петербургского парламента посетили базу в Гаджиеве

Депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, а именно Валерий Гарнец, Юрий Гладунов и Константин Чебыкин, в сопровождении депутата Государственной Думы Николая Валуева, совершили значимую поездку на главную базу подводных сил Северного Флота, расположенную в городе Гаджиеве, который находится в Мурманской области. Эта встреча была не просто деловой, а носила характер дружеского взаимодействия, поскольку у Петербургского парламента уже существуют установленные связи с экипажем ракетного подводного крейсера «Князь Владимир». Эти отношения были формализованы в соглашении о сотрудничестве и взаимодействии, подписанном в 2024 году.

Визит депутатов был приурочен к важной дате — Дню Защитников Отечества. В рамках этой поездки члены делегации смогли встретиться с командованием 31-й Краснознаменной ордена Нахимова дивизии подводных лодок. Это дало им возможность лучше понять непростые условия жизни и службы моряков, которые служат на подводных лодках. Депутаты приняли участие в торжественном построении экипажа, где поздравили моряков с праздником, вручили им подарки и награды, что стало важным моментом в укреплении связей между гражданскими властями и военнослужащими.

Одним из ключевых моментов программы стало посещение воинских мемориалов города морской доблести — Гаджиева. Здесь, у памятника «Подводникам ракетоносцев – наследникам боевой славы флота», депутаты возложили цветы и почтили память одного из самых известных участников Великой Отечественной войны — прославленного подводника, Героя Советского Союза Магомета Гаджиева. Этот герой, чье имя носит город, стал символом мужества и преданности своей Родине.

31-я дивизия подводных лодок Северного флота, к которой относится экипаж «Князя Владимира», укомплектована современными подводными лодками проектов 995 и 995А. Эти подводные лодки являются одними из самых современных в мире и вооружены стратегическими ракетами, что делает их важной частью ядерной триады Российской Федерации. Дивизия играет ключевую роль в обеспечении безопасности страны, выполняя задачи по защите национальных интересов и поддержанию мирного времени.

