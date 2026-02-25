Парламентарии Петербурга посетили базу подводных сил в Гаджиеве

Депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, а именно Валерий Гарнец, Юрий Гладунов и Константин Чебыкин, в сопровождении депутата Государственной Думы Николая Валуева, совершили значимую поездку на главную базу подводных сил Северного Флота, расположенную в городе Гаджиеве, который находится в Мурманской области. Эта встреча была не просто деловой, а носила характер дружеского взаимодействия, поскольку у Петербургского парламента уже существуют установленные связи с экипажем ракетного подводного крейсера «Князь Владимир». Эти отношения были формализованы в соглашении о сотрудничестве и взаимодействии, подписанном в 2024 году.

Визит депутатов был приурочен к важной дате — Дню Защитников Отечества. В рамках этой поездки члены делегации смогли встретиться с командованием 31-й Краснознаменной ордена Нахимова дивизии подводных лодок. Это дало им возможность лучше понять непростые условия жизни и службы моряков, которые служат на подводных лодках. Депутаты приняли участие в торжественном построении экипажа, где поздравили моряков с праздником, вручили им подарки и награды, что стало важным моментом в укреплении связей между гражданскими властями и военнослужащими.

Одним из ключевых моментов программы стало посещение воинских мемориалов города морской доблести — Гаджиева. Здесь, у памятника «Подводникам ракетоносцев – наследникам боевой славы флота», депутаты возложили цветы и почтили память одного из самых известных участников Великой Отечественной войны — прославленного подводника, Героя Советского Союза Магомета Гаджиева. Этот герой, чье имя носит город, стал символом мужества и преданности своей Родине.

31-я дивизия подводных лодок Северного флота, к которой относится экипаж «Князя Владимира», укомплектована современными подводными лодками проектов 995 и 995А. Эти подводные лодки являются одними из самых современных в мире и вооружены стратегическими ракетами, что делает их важной частью ядерной триады Российской Федерации. Дивизия играет ключевую роль в обеспечении безопасности страны, выполняя задачи по защите национальных интересов и поддержанию мирного времени.