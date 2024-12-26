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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге поймали "закладчика" запрещенных веществ

В Петербурге поймали "закладчика" запрещенных веществ

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские Красносельского района задержали "закладчика" с «синтетикой»

Вечером минувшего вторника, 24 декабря 2024 года около 16 часов 00 минут возле дома 4/1 по улице Тамбасова в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УМВД России по Красносельскому району задержали 40-летнего жителя Московского района, подозреваемого в незаконном сбыте запрещенных веществ. 

При личном досмотре у задержанного изъяли мобильный телефон с координатами закладок наркотических средств. 

По указанным координатам возле дома 180 по проспекту Ветеранов полицейские обнаружили 40 свертков из изоляционной ленты. 

Все изъятое направили на экспертизу, по результатам которой установлено, что в свертках содержится синтетический психостимулятор «Альфа-ПВП» общей массой 202,69 грамма. 

Следователи возбудили уголовное дело по статье 228 УК РФ (незаконный оборот наркотиков).  

Задержанного поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Красносельский район, наркотики
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