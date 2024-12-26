В Петербурге поймали "закладчика" запрещенных веществ

Вечером минувшего вторника, 24 декабря 2024 года около 16 часов 00 минут возле дома 4/1 по улице Тамбасова в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УМВД России по Красносельскому району задержали 40-летнего жителя Московского района, подозреваемого в незаконном сбыте запрещенных веществ.

При личном досмотре у задержанного изъяли мобильный телефон с координатами закладок наркотических средств.

По указанным координатам возле дома 180 по проспекту Ветеранов полицейские обнаружили 40 свертков из изоляционной ленты.

Все изъятое направили на экспертизу, по результатам которой установлено, что в свертках содержится синтетический психостимулятор «Альфа-ПВП» общей массой 202,69 грамма.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 228 УК РФ (незаконный оборот наркотиков).

Задержанного поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.