8 марта концерт – мистерия Кармина Бурана пройдет в Фельдмаршальском зале Эрмитажа

8 марта мы приглашаем вас стать частью удивительного события, которое перенесет вас в атмосферу средневековья. Это произойдет в одном из самых великолепных залов вечернего Эрмитажа, где вы сможете насладиться кантатой «Кармина Бурана». Музыкальная программа, подготовленная для этого дня, представляет собой уникальное сочетание симфонической музыки, хорового пения и элементов средневекового искусства, что создаст незабываемую атмосферу.

Вы станете свидетелем эксклюзивного события в закрытом музее, где парадный Главный вход с Невы откроется исключительно для гостей концерта. Для того чтобы попасть в Фельдмаршальский зал, вам предстоит пройти по знаменитой Иорданской лестнице, что добавит особый шарм вашему визиту.

Интересно отметить, что в начале XIX века в бенедиктинском монастыре Бойерн был найден уникальный манускрипт, который содержал более 250 средневековых стихотворений, написанных в XIII веке. Эти произведения были созданы бродячими поэтами, беглыми монахами и студентами, и на их основе был составлен сборник под названием «Кармина Бурана». В 1936 году немецкий композитор-экспрессионист Карл Орф, вдохновленный этим сборником, создал одноименную сценическую кантату, которая быстро завоевала популярность и стала одним из самых загадочных и мистических хоровых произведений XX века.

Поэзия средневековья, пронизанная ритмом, мелодичностью и образностью, позволила Орфу пробудить дух древних миров. Его яркое и многогранное музыкальное произведение наполнено глубокими философскими смыслами и открывает широкий простор для смелых интерпретаций. Кантата «Кармина Бурана» состоит из пролога и трех частей, каждая из которых включает несколько отдельных музыкальных действий. Композиционная структура этого произведения во многом основана на концепции вращения колеса Фортуны, что придает ему особую динамику и выразительность.

Грандиозная заглавная и завершающая хоровая композиция «О, Фортуна!» обрела всемирную известность и была выпущена в миллионных тиражах, став частью как музыкальной, так и немузыкальной культуры. Это произведение стало символом страсти и судьбы, которое продолжает волновать сердца слушателей.

Не упустите возможность погрузиться в этот уникальный музыкальный мир. Начало мероприятия запланировано на 20:00. Мы с нетерпением ждем вас на этом незабываемом концерте, который обещает стать ярким событием в культурной жизни города.