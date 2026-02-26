СКА проиграл московскому «Динамо» со счетом 1:4

На арене «Ледового дворца» в Санкт-Петербурге состоялся очередной поединок регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги, где местный СКА принимал столичное «Динамо». Матч завершился успехом команды гостей, одержавшей победу со счетом 4:1.

Голами в составе московского «Динамо» отметились Ансель Галимов, Джордан Уил, Кирилл Адамчук и Артём Сергеев. СКА смог ответить лишь одной точной шайбой, автором которой стал Никита Дишковский.

Эта победа позволила московскому «Динамо» гарантировать себе место в плей-офф — Кубке Гагарина 2026.

Следующий матч в рамках КХЛ команда СКА проведет 28 февраля, также в Санкт-Петербурге, против ярославского «Локомотива».