В Петербурге жителя Сесерорецка изобличили в работе на мошенников

В Санкт-Петербурге 80-летняя пенсионерка стала жертвой мошенников, потеряв почти 4 миллиона рублей.

По словам потерпевшей, мошенники действовали в два этапа. 16 февраля у дома по Краснопутиловской улице, 4, она передала неизвестному курьеру более 1,1 миллиона рублей под предлогом декларирования денежных средств. На следующий день, в том же месте, она отдала еще 2,245 миллиона рублей. Впоследствии пенсионерка перевела дополнительно 575 тысяч рублей на счет, указанный злоумышленниками, через банкомат. Общая сумма ущерба составила 3 922 615 рублей.

В результате оперативных действий 24 февраля полицейские задержали 21-летнего безработного жителя Сестрорецка, подозреваемого в совершении этого мошенничества. Известно, что ранее молодой человек уже привлекался к ответственности по аналогичной статье.