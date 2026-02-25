ента новостей

Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге жителя Сесерорецка изобличили в работе на мошенников

В Петербурге жителя Сесерорецка изобличили в работе на мошенников

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Житель Сестрорецка изобличен полицией в работе на мошенников

В Санкт-Петербурге 80-летняя пенсионерка стала жертвой мошенников, потеряв почти 4 миллиона рублей. 

По словам потерпевшей, мошенники действовали в два этапа. 16 февраля у дома по Краснопутиловской улице, 4, она передала неизвестному курьеру более 1,1 миллиона рублей под предлогом декларирования денежных средств. На следующий день, в том же месте, она отдала еще 2,245 миллиона рублей. Впоследствии пенсионерка перевела дополнительно 575 тысяч рублей на счет, указанный злоумышленниками, через банкомат. Общая сумма ущерба составила 3 922 615 рублей.

В результате оперативных действий 24 февраля полицейские задержали 21-летнего безработного жителя Сестрорецка, подозреваемого в совершении этого мошенничества. Известно, что ранее молодой человек уже привлекался к ответственности по аналогичной статье.

Все по теме: Кировский район, мошенничество, пенсионеры
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

