ента новостей

12:52
8 марта концерт актрисы театра и кино Алёны Биккуловой
12:41
В Центральном районе раскрыли убийство 23-летней давности
12:26
В Петербурга задержали «черного коллектора», вымогавшего крупную сумму у коммерсанта
11:59
В Петербурге пьяного лихача без прав на каршеринге задерживали со стрельбой
11:51
В Петербурге задержали пожилую помощницу мошенников
11:47
В Ленобласти задержали двоих жителей Карелии, обокравших ювелирные магазины
17:25
Парламентарии Петербурга посетили базу подводных сил в Гаджиеве
17:05
В Петербурге на новой развязке в составе М-32 ВАД начался монтаж первых съездов
16:57
Балет «Щелкунчик» в «Колизей – Арене»
16:54
Исторический парк «Россия – Моя история» запустил онлайн-диктант «Приближая Победу»
11:55
В Ленобласти в деревне под Киришами мигрант надругался над пенсионеркой
11:49
В Петербурге жителя Сесерорецка изобличили в работе на мошенников
11:39
В Ленобласти дропа из Курганской области изобличили в обмане пожилой пары
11:12
В Кронштадте кассир магазина избил грузчика консервной банкой
10:11
В Петербурге дом с мозаичной мастерской Владимира Фролова признали региональным памятником
10:08
Беглов наградил петербургского работника сферы ЖКХ, спасшего ребёнка
22:10
СКА обыграл «Адмирал» со счётом 4:2
16:58
В Петербурге завершился региональный этап Чемпионата «Профессионалы»
16:55
В Петербурге пройдет Международный форум труда
12:06
8 марта концерт – мистерия Кармина Бурана пройдет в Фельдмаршальском зале Эрмитажа
11:56
Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский рассказал студентам Герценовского университета о культурном наследии
11:48
Под Лодейным полем в лобовом ДТП погиб пассажир "Лады"
11:44
Во Мге задержали рецидивиста с наркотиками в автомобиле
10:28
В Петербурге пожарный автомобиль насмерть сбил 6-летнего мальчика
10:20
В Петербурге задержали дрифтера из Якутии, устроившего дрифт на перекрёстке
09:59
В Петербурге празднование Дня защитника Отечества завершил артиллерийский салют
11:40
Сольный концерт Григория Чернецова «Признание в любви»
11:28
В Ленобласти на трассе «Кола» в ДТП с грузавиками погид водитель «Лады»
11:22
Во Фрунзенском районе в ДТП пострадала 4-летняя пассажирка иномарки
11:18
В Пушкине задержали подозреваемых в ограблении пенсионера
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге пьяного лихача без прав на каршеринге задерживали со стрельбой

В Петербурге пьяного лихача без прав на каршеринге задерживали со стрельбой

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Нетрезвый лихач без водительских прав на каршеринге задержан в ходе погони со стрельбой в Петербурге

Сотрудники Госавтоинспекции по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области находились на дежурстве на 23-м километре автодороги Р21 «Кола», в пределах Всеволожского района Ленобласти. В ходе своей работы полицейские решили остановить каршеринговый автомобиль марки Renault Kaptur для проверки документов, что является стандартной процедурой в целях обеспечения безопасности на дорогах.

Однако водитель, который находился за рулём данного автомобиля, проигнорировал законное требование сотрудников полиции и попытался скрыться. В процессе бегства от преследования нарушитель не только не подчинялся указаниям автоинспекторов, но и грубо нарушал правила дорожного движения, создавая тем самым реальную угрозу для других участников дорожного движения. Такое поведение водителя вызвало необходимость применения мер, направленных на его задержание.

Согласно Федеральному закону «О полиции», стражи правопорядка предприняли меры, которые включали в себя предупредительный выстрел в воздух, а также несколько прицельных выстрелов по задним колёсам автомобиля, чтобы остановить его движение. Эти действия были вызваны крайней необходимостью, так как водитель продолжал игнорировать требования полиции и представлял опасность на дороге. Вскоре после применения данных мер, нарушитель был заблокирован и задержан на проспекте Большевиков в Санкт-Петербурге.

За рулём автомобиля находился 31-летний мужчина, который на данный момент не имел постоянного места работы и был жителем города Пушкина. На пассажирском сиденье рядом с ним находился его 30-летний знакомый, который воспользовался своим аккаунтом в каршеринговом сервисе для аренды данного автомобиля. При проверке документов и данных о водителе выяснилось, что он ранее уже был лишён водительских прав за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии. Это обстоятельство стало дополнительным основанием для привлечения его к ответственности.

После задержания нарушителя доставили в кабинет нарколога для проведения медицинского освидетельствования. В результате проведённой процедуры было установлено, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. На основании собранных материалов в отношении данного лица были составлены несколько административных материалов по статьям 12.25, 12.7 и 12.8 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. В результате этих действий нарушитель был помещён в специальное помещение для задержанных лиц, где он ожидал дальнейшего разбирательства.

Кроме того, дознаватель полиции, занимающийся данным делом, начал рассматривать вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьёй 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, что указывает на серьёзность совершённого правонарушения. В отношении его пассажира, который также находился в автомобиле, сотрудники правоохранительных органов составили административный протокол по статье 20.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ.

Важно отметить, что в результате применения служебного оружия никто из участников дорожного движения не пострадал, что свидетельствует о профессионализме сотрудников полиции и их стремлении минимизировать возможные последствия данного инцидента.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

18-03-2024, 13:43
В Ленобласти с погоней и стрельбой задерживали пьяного юношу на «Жигулях»
5-12-2024, 17:25
В Приморском районе со стрельбой задерживали водителя «Вольво»
24-11-2025, 13:00
В Ленобласти водителя «Нивы» без прав задерживали со стрельбой и погоней
16-06-2025, 11:52
В Ленобласти полицейские со стрельбой задерживали пьяного водителя
31-12-2022, 20:19
В Ленобласти сотрудники ДПС применяли табельное оружие для задержания водителя-нарушителя
15-10-2024, 11:12
В Пушкине со стрельбой задерживали пьяного водителя

Происшествия на дорогах

24-02-2026, 11:48
Под Лодейным полем в лобовом ДТП погиб пассажир "Лады"
24-02-2026, 10:28
В Петербурге пожарный автомобиль насмерть сбил 6-летнего мальчика
21-02-2026, 11:28
В Ленобласти на трассе «Кола» в ДТП с грузавиками погид водитель «Лады»
21-02-2026, 11:22
Во Фрунзенском районе в ДТП пострадала 4-летняя пассажирка иномарки
Наверх