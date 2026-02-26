В Петербурге пьяного лихача без прав на каршеринге задерживали со стрельбой

Сотрудники Госавтоинспекции по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области находились на дежурстве на 23-м километре автодороги Р21 «Кола», в пределах Всеволожского района Ленобласти. В ходе своей работы полицейские решили остановить каршеринговый автомобиль марки Renault Kaptur для проверки документов, что является стандартной процедурой в целях обеспечения безопасности на дорогах.

Однако водитель, который находился за рулём данного автомобиля, проигнорировал законное требование сотрудников полиции и попытался скрыться. В процессе бегства от преследования нарушитель не только не подчинялся указаниям автоинспекторов, но и грубо нарушал правила дорожного движения, создавая тем самым реальную угрозу для других участников дорожного движения. Такое поведение водителя вызвало необходимость применения мер, направленных на его задержание.

Согласно Федеральному закону «О полиции», стражи правопорядка предприняли меры, которые включали в себя предупредительный выстрел в воздух, а также несколько прицельных выстрелов по задним колёсам автомобиля, чтобы остановить его движение. Эти действия были вызваны крайней необходимостью, так как водитель продолжал игнорировать требования полиции и представлял опасность на дороге. Вскоре после применения данных мер, нарушитель был заблокирован и задержан на проспекте Большевиков в Санкт-Петербурге.

За рулём автомобиля находился 31-летний мужчина, который на данный момент не имел постоянного места работы и был жителем города Пушкина. На пассажирском сиденье рядом с ним находился его 30-летний знакомый, который воспользовался своим аккаунтом в каршеринговом сервисе для аренды данного автомобиля. При проверке документов и данных о водителе выяснилось, что он ранее уже был лишён водительских прав за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии. Это обстоятельство стало дополнительным основанием для привлечения его к ответственности.

После задержания нарушителя доставили в кабинет нарколога для проведения медицинского освидетельствования. В результате проведённой процедуры было установлено, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. На основании собранных материалов в отношении данного лица были составлены несколько административных материалов по статьям 12.25, 12.7 и 12.8 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. В результате этих действий нарушитель был помещён в специальное помещение для задержанных лиц, где он ожидал дальнейшего разбирательства.

Кроме того, дознаватель полиции, занимающийся данным делом, начал рассматривать вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьёй 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, что указывает на серьёзность совершённого правонарушения. В отношении его пассажира, который также находился в автомобиле, сотрудники правоохранительных органов составили административный протокол по статье 20.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ.

Важно отметить, что в результате применения служебного оружия никто из участников дорожного движения не пострадал, что свидетельствует о профессионализме сотрудников полиции и их стремлении минимизировать возможные последствия данного инцидента.