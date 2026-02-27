ента новостей

15:44
В Ленобласти в ДТП автобуса и иномарки пострадали два человека
14:19
В Петербурге после мощной метели улицы убирают больше тысячи единиц техники
11:00
В Московском районе женщина выпала из окна жилого дома
10:41
В Петербурге задержана 20-летняя курьер мошенников, обманувших пенсионера с улицы Демьяна Бедного
10:23
В Выборге задержали распространителя «синтетики»
10:14
В Петербурге наградят участников спасения мальчика, выпавшего из окна дома на Богатырском проспекте
10:11
На КАД Санкт-Петербурга ввели ограничение скорости до 70 км/ч
09:58
В Ленобласти на трассе «Санкт-Петербург — Псков» в ДТП с грузовиком погибли два человека
23:29
СКА проиграл московскому «Динамо» со счетом 1:4
15:52
В Ленобласти состоится открытие Всероссийской олимпиады по финансовой грамотности
15:46
В Зеленогорске дача Н. А. Демидовцева (М. А. Гек) признана региональным памятником
12:52
8 марта концерт актрисы театра и кино Алёны Биккуловой
12:41
В Центральном районе раскрыли убийство 23-летней давности
12:26
В Петербурга задержали «черного коллектора», вымогавшего крупную сумму у коммерсанта
11:59
В Петербурге пьяного лихача без прав на каршеринге задерживали со стрельбой
11:51
В Петербурге задержали пожилую помощницу мошенников
11:47
В Ленобласти задержали двоих жителей Карелии, обокравших ювелирные магазины
17:25
Парламентарии Петербурга посетили базу подводных сил в Гаджиеве
17:05
В Петербурге на новой развязке в составе М-32 ВАД начался монтаж первых съездов
16:57
Балет «Щелкунчик» в «Колизей – Арене»
16:54
Исторический парк «Россия – Моя история» запустил онлайн-диктант «Приближая Победу»
11:55
В Ленобласти в деревне под Киришами мигрант надругался над пенсионеркой
11:49
В Петербурге жителя Сесерорецка изобличили в работе на мошенников
11:39
В Ленобласти дропа из Курганской области изобличили в обмане пожилой пары
11:12
В Кронштадте кассир магазина избил грузчика консервной банкой
10:11
В Петербурге дом с мозаичной мастерской Владимира Фролова признали региональным памятником
10:08
Беглов наградил петербургского работника сферы ЖКХ, спасшего ребёнка
22:10
СКА обыграл «Адмирал» со счётом 4:2
16:58
В Петербурге завершился региональный этап Чемпионата «Профессионалы»
16:55
В Петербурге пройдет Международный форум труда
На КАД Санкт-Петербурга ввели ограничение скорости до 70 км/ч

На КАД Санкт-Петербурга ввели ограничение скорости до 70 км/ч

Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Яндекс
Внимание водителей! ФКУ Упрдор «Северо-Запад» предупреждает: на КАД Санкт-Петербурга ввели ограничение скорости до 70 км/ч! 

Федеральное казенное учреждение Управление автомобильных дорог «Северо-Запад» информирует всех участников дорожного движения о том, что в связи с ухудшением погодных условий, а именно с наступлением неблагоприятной зимней погоды, было принято решение о введении ограничений на скоростной режим. Конкретно, максимальная скорость на автомобильной дороге общего пользования, которая имеет федеральное значение и носит название А-118, то есть Кольцевая автомобильная дорога, расположенная вокруг города Санкт-Петербурга, была снижена до 70 километров в час.

Это ограничение касается участка дороги, который начинается от транспортной развязки, расположенной на пересечении с Приморским шоссе, и продолжается до транспортной развязки, которая ведет к многофункциональному морскому перегрузочному комплексу, известному как ММПК «Бронка». Таким образом, ограничение скорости будет действовать на протяжении всего отрезка дороги от нулевого до 116-го километра.

На момент 21:00 26 февраля текущего года, в целях обеспечения безопасности дорожного движения, на КАД проводилась противогололедная обработка и осуществлялась патрульная снегоочистка. В этих мероприятиях принимали участие 45 комбинированных дорожных машин, которые активно работали для того, чтобы улучшить состояние дорожного покрытия и минимизировать риски, связанные с гололедицей и снежным накатом.

Кроме того, для информирования водителей о вводимых ограничениях, вся необходимая информация была выведена на электронные табло и знаки переменной информации, которые являются частью автоматизированной системы управления дорожным движением на КАД. Это позволяет водителям заранее быть в курсе текущей ситуации на дороге и принимать соответствующие меры для обеспечения своей безопасности и безопасности других участников дорожного движения. Начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад», Илья Пузыревский, подчеркивает важность соблюдения новых скоростных ограничений и призывает водителей быть внимательными на дороге в условиях плохой погоды.

