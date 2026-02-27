На КАД Санкт-Петербурга ввели ограничение скорости до 70 км/ч

Федеральное казенное учреждение Управление автомобильных дорог «Северо-Запад» информирует всех участников дорожного движения о том, что в связи с ухудшением погодных условий, а именно с наступлением неблагоприятной зимней погоды, было принято решение о введении ограничений на скоростной режим. Конкретно, максимальная скорость на автомобильной дороге общего пользования, которая имеет федеральное значение и носит название А-118, то есть Кольцевая автомобильная дорога, расположенная вокруг города Санкт-Петербурга, была снижена до 70 километров в час.

Это ограничение касается участка дороги, который начинается от транспортной развязки, расположенной на пересечении с Приморским шоссе, и продолжается до транспортной развязки, которая ведет к многофункциональному морскому перегрузочному комплексу, известному как ММПК «Бронка». Таким образом, ограничение скорости будет действовать на протяжении всего отрезка дороги от нулевого до 116-го километра.

На момент 21:00 26 февраля текущего года, в целях обеспечения безопасности дорожного движения, на КАД проводилась противогололедная обработка и осуществлялась патрульная снегоочистка. В этих мероприятиях принимали участие 45 комбинированных дорожных машин, которые активно работали для того, чтобы улучшить состояние дорожного покрытия и минимизировать риски, связанные с гололедицей и снежным накатом.

Кроме того, для информирования водителей о вводимых ограничениях, вся необходимая информация была выведена на электронные табло и знаки переменной информации, которые являются частью автоматизированной системы управления дорожным движением на КАД. Это позволяет водителям заранее быть в курсе текущей ситуации на дороге и принимать соответствующие меры для обеспечения своей безопасности и безопасности других участников дорожного движения. Начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад», Илья Пузыревский, подчеркивает важность соблюдения новых скоростных ограничений и призывает водителей быть внимательными на дороге в условиях плохой погоды.