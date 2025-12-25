В Выборге задержали наркосбытчика

В городе Выборге, Ленинградской области, оперативники уголовного розыска ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, при участии бойцов СОБР «Гранит» Росгвардии, задержали 38-летнего местного жителя.

В рамках расследования уголовного дела о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в квартире задержанного был проведен обыск. В ходе следственных действий были выявлены признаки еще одного преступления.

Сотрудниками полиции изъяты вещества, экспертиза которых показала наличие кокаина общей массой 1,03 грамма, что квалифицируется как крупный размер.

Следствие установило, что наркотик был приобретен с целью последующего распространения, однако злоумышленник не смог реализовать свой преступный план по независящим от него причинам.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 4 п. «г» ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере).

Задержанный помещен под стражу в соответствии со ст. 91 УПК РФ.

В данный момент проводятся оперативно-следственные действия, направленные на выявление возможных сообщников и других эпизодов преступной деятельности задержанного.