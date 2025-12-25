ента новостей

13:12
В Ленобласти состоялись традиционные губернаторские новогодние ёлки
11:02
В Выборге задержали наркосбытчика
10:43
В Петербурге задержали поджигателя автомобиля на проспекте Медиков
09:50
В Невском районе задержали подозреваемую в краже
09:42
В Красногвардейском районе в парадной дома нашли избитую женщину
09:37
В Адмиралтейском районе задержали наркосбытчика
20:26
В Смольном наградили лучших работников инженерно‑энергетического комплекса
20:22
В Петербурге прошел X Губернаторский новогодний студенческий бал
15:27
В России зафиксирована новая мошенническая схема «заработка» через маркетплейсы
12:44
В Ленобласти началась подготовка к 100-летиму юбилею региона
12:40
В Турции разбился самолет с военным руководством Ливии
12:22
В Ленобласти задержали подозреваемого в угоне и поджоге автомобиля
12:18
В Ленобласти задержали подозреваемую в поджоге автомобиля в Мурино
12:10
В Невском районе мужчина жестоко избил сожительницу
12:07
В Невском районе пьяная женщина избила врача скорой помощи
12:00
Мужчину жестоко избили у ночного заведения на Дунайском проспекте
11:57
В Ленобласти на трассе М-11 «Нева» иномарка влетела в отбойник. Водитель погиб
09:23
В центре Петербурга сотрудника полиции задержали за получение взятки
19:38
В Мариинском дворце организовали телемост с Ленинградским полком в зоне СВО
19:28
В Московском районе появится новая улица
19:24
В Ленобласти мужчина на квадроцикле сбил полицейского при попытке уйти от погони
13:20
Спортсменки Герценовского университета завоевали золотые медали на Открытом турнире по художественной гимнастике
13:10
В Петербурге задержали подозреваемого в изнасиловании девятилетней девочки
12:01
Полицейские в Петродворцовом районе выявили канал нелегальной миграции
11:31
Петербуржец пересылал части огнестрельного оружия через сервис доставки
11:26
В Петербурге задержали студентку колледжа за демонстрацию флага с запрещённой символикой
23:23
В Ленобласти в ДТП пострадали два пассажира рейсового автобуса
21:27
В Петербурге на Дворцовой площади зажгли огни на главной новогодней ёлке
14:09
В Петербурге вступит в силу новый порядок расчета арендной платы за землю
14:01
В Пушкине открылось психологическое пространство для поддержки участников СВО
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Выборге задержали наркосбытчика

В Выборге задержали наркосбытчика

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
ГУ МВД
В Выборге задержали подозреваемого в покушении на сбыт наркотиков

В городе Выборге, Ленинградской области, оперативники уголовного розыска ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, при участии бойцов СОБР «Гранит» Росгвардии, задержали 38-летнего местного жителя.

В рамках расследования уголовного дела о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в квартире задержанного был проведен обыск. В ходе следственных действий были выявлены признаки еще одного преступления.

Сотрудниками полиции изъяты вещества, экспертиза которых показала наличие кокаина общей массой 1,03 грамма, что квалифицируется как крупный размер.

Следствие установило, что наркотик был приобретен с целью последующего распространения, однако злоумышленник не смог реализовать свой преступный план по независящим от него причинам.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 4 п. «г» ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере).

Задержанный помещен под стражу в соответствии со ст. 91 УПК РФ.

В данный момент проводятся оперативно-следственные действия, направленные на выявление возможных сообщников и других эпизодов преступной деятельности задержанного.

Все по теме: Ленобласть, Выборгский район ЛО, наркотики
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

Сегодня, 09:37
В Адмиралтейском районе задержали наркосбытчика
13-11-2020, 12:12
В Петербурге задержали мужчину, пытавшегося сбыть партию кокаина
2-07-2025, 09:54
В Петербурге оперативники при обыске по делу о мошенничестве изъяли мефедрон
5-11-2025, 11:07
В Кудрово задержали мигранта с крупной партией наркотиков в кармане
12-02-2023, 13:35
Закладчика наркотиков задержали в Ленобласти
14-08-2025, 13:11
В Петербурге задержали квартирного наркоагронома

Происшествия на дорогах

Вчера, 11:57
В Ленобласти на трассе М-11 «Нева» иномарка влетела в отбойник. Водитель погиб
21-12-2025, 23:23
В Ленобласти в ДТП пострадали два пассажира рейсового автобуса
19-12-2025, 12:24
На Волхонском шоссе иномарка насмерть сбила пожилого пешехода
19-12-2025, 12:15
В Ленобласти водитель «Ниссан Тиида» погиб, вылетев в с трассы в кювет
Наверх