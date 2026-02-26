ента новостей

Питерец.ру » Происшествия » В Центральном районе раскрыли убийство 23-летней давности

В Центральном районе раскрыли убийство 23-летней давности

Антон78
Полицией Центрального района раскрыто убийство прошлых лет

23 апреля 2002 года к полицейским Центрального района Петербурга поступила информация об обнаружении в подвале дома № 4 по улице Марата тела мужчины 1983 года рождения с травмой головы.

По данному факту прокуратурой Центрального района было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ. Позднее следственным отделом ГСУ СК России по Центральному району дело было переквалифицировано на ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство).

Несмотря на первоначальные усилия, оперативным сотрудникам не удалось раскрыть преступление по горячим следам. Однако, спустя 23 года, благодаря масштабным оперативно-розыскным действиям, сотрудниками уголовного розыска был установлен предполагаемый виновник.

25 февраля в 17:45 у дома № 33 по Баскову переулку в результате оперативно-розыскных мероприятий оперативными сотрудниками уголовного розыска Центрального района был задержан 47-летний неработающий житель села Воскресенское Гатчинского района Ленинградской области. Он подозревается в совершении указанного убийства. Задержание произведено на основании ст. 91 УПК РФ. В настоящее время ведется работа по установлению возможных сообщников задержанного.

Добавьте комментарий
