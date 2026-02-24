В Петербурге пройдет Международный форум труда

С радостью сообщаем, что стартовала регистрация на юбилейный, десятый по счету, Санкт-Петербургский Международный форум труда. Это значимое мероприятие состоится с 1 по 3 апреля и будет посвящено актуальным вопросам, касающимся развития рынка занятости в перспективе 2030-2040-х годов. Ключевой темой форума станет трансформация профессий, компетенций и процессов управления человеческими ресурсами в условиях стремительных технологических изменений и цифровизации экономики.

Санкт-Петербургский Международный форум труда является крупнейшей площадкой на евразийском пространстве для обсуждения вопросов трудовых отношений и кадровой политики. Проведение такого авторитетного форума в Санкт-Петербурге и в России в целом позволяет задавать ориентиры для развития рынка труда как в среднесрочной, так и в долгосрочной перспективе. В условиях быстро меняющегося технологического ландшафта важно оперативно реагировать на новые вызовы, объединяя опыт и знания ведущих экспертов, представителей работодателей и государственных структур. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов отметил, что цель города заключается в формировании такой кадровой политики, которая обеспечит экономике Петербурга устойчивость, приток талантов и поступательный рост.

Форум труда в этом году будет проходить на трех различных площадках. 1 апреля в кампусе «Михайловская дача» Санкт-Петербургского государственного университета состоится Молодежный форум труда, который соберет молодых специалистов и студентов, заинтересованных в вопросах трудовой занятости и карьерного роста. В Таврическом дворце в этот же день пройдет конференция на тему «Общее миграционное пространство СНГ: новые вызовы и перспективы развития», где будут обсуждены актуальные вопросы миграционной политики в рамках Содружества Независимых Государств.

Основная деловая программа форума пройдет 2 и 3 апреля в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум». На юбилейном форуме соберутся представители органов власти, предпринимательского сообщества, научного сообщества и профсоюзов, которые будут обсуждать важнейшие вопросы, касающиеся кадрового обеспечения экономики, повышения производительности труда, регулирования трудовой миграции и модернизации системы занятости.

Деловая программа форума будет разделена на 14 тематических треков, в которых особое внимание будет уделено внедрению искусственного интеллекта, цифровым платформам и образовательным инициативам. Организаторами Международного форума труда выступают Правительство Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургский государственный университет и Межпарламентская Ассамблея государств – участников СНГ.

Для всех желающих ознакомиться с подробной программой мероприятия и зарегистрироваться для участия, информация доступна на официальном сайте форума по адресу: https://форумтруда.рф/ . Участие в этом форуме позволит не только получить актуальные знания о современных тенденциях на рынке труда, но и установить полезные контакты с профессионалами в области HR, экономики и бизнеса.