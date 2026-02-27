В Московском районе женщина выпала из окна жилого дома

26 февраля полицейские Московского района Петербурга получили информацию о падении женщины из окна квартиры, расположенной на третьем этаже дома №10 по Предпортовому проезду.

Прибывшие на место происшествия полицейские выяснили, что 36-летняя женщина выпала из окна своей квартиры. Сообщается, что пострадавшую с множественными травмами в тяжелом состоянии доставили в больницу. В момент инцидента в квартире находился 38-летний мужчина, который находился в нетрезвом состоянии.

Мужчина был доставлен в отделение полиции и привлечен к административной ответственности за мелкое хулиганство, согласно части 1 статьи 20.1 КоАП РФ. Полицейские проводят проверку для выяснения всех деталей случившегося.