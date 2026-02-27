ента новостей

15:44
В Ленобласти в ДТП автобуса и иномарки пострадали два человека
14:19
В Петербурге после мощной метели улицы убирают больше тысячи единиц техники
11:00
В Московском районе женщина выпала из окна жилого дома
10:41
В Петербурге задержана 20-летняя курьер мошенников, обманувших пенсионера с улицы Демьяна Бедного
10:23
В Выборге задержали распространителя «синтетики»
10:14
В Петербурге наградят участников спасения мальчика, выпавшего из окна дома на Богатырском проспекте
10:11
На КАД Санкт-Петербурга ввели ограничение скорости до 70 км/ч
09:58
В Ленобласти на трассе «Санкт-Петербург — Псков» в ДТП с грузовиком погибли два человека
23:29
СКА проиграл московскому «Динамо» со счетом 1:4
15:52
В Ленобласти состоится открытие Всероссийской олимпиады по финансовой грамотности
15:46
В Зеленогорске дача Н. А. Демидовцева (М. А. Гек) признана региональным памятником
12:52
8 марта концерт актрисы театра и кино Алёны Биккуловой
12:41
В Центральном районе раскрыли убийство 23-летней давности
12:26
В Петербурга задержали «черного коллектора», вымогавшего крупную сумму у коммерсанта
11:59
В Петербурге пьяного лихача без прав на каршеринге задерживали со стрельбой
11:51
В Петербурге задержали пожилую помощницу мошенников
11:47
В Ленобласти задержали двоих жителей Карелии, обокравших ювелирные магазины
17:25
Парламентарии Петербурга посетили базу подводных сил в Гаджиеве
17:05
В Петербурге на новой развязке в составе М-32 ВАД начался монтаж первых съездов
16:57
Балет «Щелкунчик» в «Колизей – Арене»
16:54
Исторический парк «Россия – Моя история» запустил онлайн-диктант «Приближая Победу»
11:55
В Ленобласти в деревне под Киришами мигрант надругался над пенсионеркой
11:49
В Петербурге жителя Сесерорецка изобличили в работе на мошенников
11:39
В Ленобласти дропа из Курганской области изобличили в обмане пожилой пары
11:12
В Кронштадте кассир магазина избил грузчика консервной банкой
10:11
В Петербурге дом с мозаичной мастерской Владимира Фролова признали региональным памятником
10:08
Беглов наградил петербургского работника сферы ЖКХ, спасшего ребёнка
22:10
СКА обыграл «Адмирал» со счётом 4:2
16:58
В Петербурге завершился региональный этап Чемпионата «Профессионалы»
16:55
В Петербурге пройдет Международный форум труда
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Московском районе женщина выпала из окна жилого дома

В Московском районе женщина выпала из окна жилого дома

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
В Московском районе полиция проводит проверку по факту падения женщины из окна жилого дома

26 февраля полицейские Московского района Петербурга получили информацию о падении женщины из окна квартиры, расположенной на третьем этаже дома №10 по Предпортовому проезду.

Прибывшие на место происшествия полицейские выяснили, что 36-летняя женщина выпала из окна своей квартиры. Сообщается, что пострадавшую с множественными травмами в тяжелом состоянии доставили в больницу. В момент инцидента в квартире находился 38-летний мужчина, который находился в нетрезвом состоянии.

Мужчина был доставлен в отделение полиции и привлечен к административной ответственности за мелкое хулиганство, согласно части 1 статьи 20.1 КоАП РФ. Полицейские проводят проверку для выяснения всех деталей случившегося.

Все по теме: Московский район, падение с высоты
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

2-05-2022, 13:49
В поселке Назия 6-летняя девочка выпала из окна
9-02-2021, 11:24
Малолетняя девочка выпала из окна в центре Петербурга
22-04-2020, 11:10
В Купчино молодая женщина выпала из окна квартиры на 7 этаже
10-08-2022, 11:51
В Невском районе женщина выпрыгнула из окна квартиры
3-07-2022, 15:40
В Петербурге 4-летняя девочка выпала из окна
18-10-2019, 13:47
В Кировском районе пенсионерка погибла при падении с высоты

Происшествия на дорогах

Сегодня, 15:44
В Ленобласти в ДТП автобуса и иномарки пострадали два человека
Сегодня, 09:58
В Ленобласти на трассе «Санкт-Петербург — Псков» в ДТП с грузовиком погибли два человека
24-02-2026, 11:48
Под Лодейным полем в лобовом ДТП погиб пассажир "Лады"
24-02-2026, 10:28
В Петербурге пожарный автомобиль насмерть сбил 6-летнего мальчика
Наверх