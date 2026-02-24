ента новостей

22:10
СКА обыграл «Адмирал» со счётом 4:2
16:58
В Петербурге завершился региональный этап Чемпионата «Профессионалы»
16:55
В Петербурге пройдет Международный форум труда
12:06
8 марта концерт – мистерия Кармина Бурана пройдет в Фельдмаршальском зале Эрмитажа
11:56
Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский рассказал студентам Герценовского университета о культурном наследии
11:48
Под Лодейным полем в лобовом ДТП погиб пассажир "Лады"
11:44
Во Мге задержали рецидивиста с наркотиками в автомобиле
10:28
В Петербурге пожарный автомобиль насмерть сбил 6-летнего мальчика
10:20
В Петербурге задержали дрифтера из Якутии, устроившего дрифт на перекрёстке
09:59
В Петербурге празднование Дня защитника Отечества завершил артиллерийский салют
11:40
Сольный концерт Григория Чернецова «Признание в любви»
11:28
В Ленобласти на трассе «Кола» в ДТП с грузавиками погид водитель «Лады»
11:22
Во Фрунзенском районе в ДТП пострадала 4-летняя пассажирка иномарки
11:18
В Пушкине задержали подозреваемых в ограблении пенсионера
11:12
В Петербурге мужчина потушил Вечный огонь на Марсовом поле
15:43
В Мариинском дворце состоялось открытие фестиваля «Книжный Маяк Петербурга»
15:09
Беглов провёл в Смольном рабочую встречу с Эллой Памфиловой
13:30
В восьми районах Петербурга планируются ограничения дорожного движения
13:27
В Петербурге световые проекции украсят фасады зданий к Дню защитника Отечества
12:40
В Петербурге «форточника» из Махачкалы изобличили еще в двух кражах
12:37
В Невском районе с поличным задержали курьера мошенников
12:33
В Петербурге задержали подозреваемого в поджоге иномарки в городе Пушкин
12:29
В Невском районе задержали студентов, ограбивших продавца телефона
12:25
В Петербурга раскрыто убийство 17-летней давности
09:48
Беглов вручил награды командирам ЛенВО и 6-й гвардейской Ленинградской армии ВВС и ПВО ВКС РФ
09:33
Выставка «Нон-финито»
20:29
В Петербурге задержали подозреваемого в обмане пенсионерки из Сесерорецка
20:25
В Петроградском районе иномарка насмерть сбила пожилую женщину
20:20
В Петроградском районе задержан мужчина подозреваемый в разбое
13:21
Беглов и Бельский вручили ветеранам боевых действий документы на новые квартиры
В Петербурге пожарный автомобиль насмерть сбил 6-летнего мальчика

В Петербурге пожарный автомобиль насмерть сбил 6-летнего мальчика

Полицейские возбудили уголовное дело в отношении водителя, совершившего смертельный наезд на ребенка на тротуаре в Красногвардейском районе

23 февраля 2026 года, вечером, около 19:00, произошел трагический инцидент у дома № 21 по проспекту Металлистов. 38-летний мужчина, управляя автомобилем спецтранспорта марки «АЛ-30», предназначавшимся для ликвидации пожара, совершил наезд на ребенка. По предварительным данным, водитель, двигаясь по тротуару и, при выполнении правого поворота задел 6-летнего мальчика, который шел вместе со своей бабушкой. К несчастью, полученные ребенком травмы оказались несовместимы с жизнью, и он скончался в медицинском учреждении.

По факту произошедшего Главным Следственным управлением ГУ МВД России было возбуждено уголовное дело. Водителю инкриминируется часть 3 статьи 264 УК РФ, предусматривающая ответственность за нарушения правил дорожного движения, повлекшие по неосторожности смерть человека.

Следует отметить, что водитель имеет серьезные проблемы с соблюдением ПДД. За период 2025-2026 годов он 12 раз привлекался к административной ответственности за различные нарушения правил дорожного движения. В настоящее время решается вопрос о мере пресечения для водителя.

