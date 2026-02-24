В Петербурге пожарный автомобиль насмерть сбил 6-летнего мальчика

23 февраля 2026 года, вечером, около 19:00, произошел трагический инцидент у дома № 21 по проспекту Металлистов. 38-летний мужчина, управляя автомобилем спецтранспорта марки «АЛ-30», предназначавшимся для ликвидации пожара, совершил наезд на ребенка. По предварительным данным, водитель, двигаясь по тротуару и, при выполнении правого поворота задел 6-летнего мальчика, который шел вместе со своей бабушкой. К несчастью, полученные ребенком травмы оказались несовместимы с жизнью, и он скончался в медицинском учреждении.

По факту произошедшего Главным Следственным управлением ГУ МВД России было возбуждено уголовное дело. Водителю инкриминируется часть 3 статьи 264 УК РФ, предусматривающая ответственность за нарушения правил дорожного движения, повлекшие по неосторожности смерть человека.

Следует отметить, что водитель имеет серьезные проблемы с соблюдением ПДД. За период 2025-2026 годов он 12 раз привлекался к административной ответственности за различные нарушения правил дорожного движения. В настоящее время решается вопрос о мере пресечения для водителя.