Питерец.ру » Происшествия » В Адмиралтейском районе задержали наркосбытчика

В Адмиралтейском районе задержали наркосбытчика

Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские задержали жителя Адмиралтейского района, подозреваемого в незаконном наркообороте

23 декабря, в Санкт-Петербурге, в районе набережной канала Грибоедова, около дома №168, сотрудники отдела по борьбе с наркотиками ГУ МВД задержали 33-летнего местного жителя, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков.

В ходе обыска в его квартире были найдены наркотические вещества, а также предметы, предназначенные для упаковки и распространения.

В частности, обнаружен пакет с порошкообразным веществом белого цвета, весом 101,9 грамма, которое экспертиза идентифицировала как кокаин. Также изъяты 11 пакетов с растительным веществом, электронные весы и упаковочные материалы. Точный состав и вес остальных изъятых веществ будут определены в ходе дальнейших экспертиз.

Установлено, что задержанный организовал распространение наркотиков путем личных встреч с покупателями.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на сбыт наркотических средств в крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 п. «г» ст. 228.1 УК РФ). Он задержан в соответствии со ст. 91 УПК РФ.

В настоящее время проводятся оперативные мероприятия, направленные на выявление возможных сообщников и других эпизодов преступной деятельности задержанного.

Все по теме: Адмиралтейский район, наркотики
