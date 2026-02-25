В Кронштадте кассир магазина избил грузчика консервной банкой

Рано утром 24 февраля в Кронштадте, около 04:10, поступил сигнал о нападении на мужчину рядом с домом №12 по улице Карла Маркса. Прибывшие на место полицейские обнаружили 57-летнего грузчика продуктового магазина, который был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Позже в тот же день, 24 февраля, около 14:00, по другому адресу в Кронштадте, у дома №4 по Туллонской аллее, был задержан 21-летний кассир продуктового магазина. Полицейские доставили его в отдел полиции. Установлено, что в ходе возникшего конфликта молодой человек нанес оппоненту телесные повреждения, используя в качестве оружия консервную банку.

В отношении задержанного кассира составлен административный протокол по статье 20.21 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Его взяли под стражу в специальное помещение для задержанных.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.