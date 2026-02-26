ента новостей

12:52
8 марта концерт актрисы театра и кино Алёны Биккуловой
12:41
В Центральном районе раскрыли убийство 23-летней давности
12:26
В Петербурга задержали «черного коллектора», вымогавшего крупную сумму у коммерсанта
11:59
В Петербурге пьяного лихача без прав на каршеринге задерживали со стрельбой
11:51
В Петербурге задержали пожилую помощницу мошенников
11:47
В Ленобласти задержали двоих жителей Карелии, обокравших ювелирные магазины
17:25
Парламентарии Петербурга посетили базу подводных сил в Гаджиеве
17:05
В Петербурге на новой развязке в составе М-32 ВАД начался монтаж первых съездов
16:57
Балет «Щелкунчик» в «Колизей – Арене»
16:54
Исторический парк «Россия – Моя история» запустил онлайн-диктант «Приближая Победу»
11:55
В Ленобласти в деревне под Киришами мигрант надругался над пенсионеркой
11:49
В Петербурге жителя Сесерорецка изобличили в работе на мошенников
11:39
В Ленобласти дропа из Курганской области изобличили в обмане пожилой пары
11:12
В Кронштадте кассир магазина избил грузчика консервной банкой
10:11
В Петербурге дом с мозаичной мастерской Владимира Фролова признали региональным памятником
10:08
Беглов наградил петербургского работника сферы ЖКХ, спасшего ребёнка
22:10
СКА обыграл «Адмирал» со счётом 4:2
16:58
В Петербурге завершился региональный этап Чемпионата «Профессионалы»
16:55
В Петербурге пройдет Международный форум труда
12:06
8 марта концерт – мистерия Кармина Бурана пройдет в Фельдмаршальском зале Эрмитажа
11:56
Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский рассказал студентам Герценовского университета о культурном наследии
11:48
Под Лодейным полем в лобовом ДТП погиб пассажир "Лады"
11:44
Во Мге задержали рецидивиста с наркотиками в автомобиле
10:28
В Петербурге пожарный автомобиль насмерть сбил 6-летнего мальчика
10:20
В Петербурге задержали дрифтера из Якутии, устроившего дрифт на перекрёстке
09:59
В Петербурге празднование Дня защитника Отечества завершил артиллерийский салют
11:40
Сольный концерт Григория Чернецова «Признание в любви»
11:28
В Ленобласти на трассе «Кола» в ДТП с грузавиками погид водитель «Лады»
11:22
Во Фрунзенском районе в ДТП пострадала 4-летняя пассажирка иномарки
11:18
В Пушкине задержали подозреваемых в ограблении пенсионера
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти задержали двоих жителей Карелии, обокравших ювелирные магазины

В Ленобласти задержали двоих жителей Карелии, обокравших ювелирные магазины

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейскими задержаны двое жителей Карелии, обокравших ювелирные магазины

21 февраля текущего года в полицию города Выборг поступила информация о том, что двое неизвестных лиц совершили дерзкое ограбление ювелирного магазина, расположенного на улице Железнодорожный тупик. По предварительным данным, сумма ущерба, причиненного владельцу магазина, составила внушительные 2 049 000 рублей. В связи с этим инцидентом следственное управление УМВД России по Выборгскому району Ленинградской области возбудило уголовное дело по части 4 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации, касающейся кражи.

Спустя несколько дней, 24 февраля в 14:15, в процессе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска Главного управления МВД России совместно с коллегами из УМВД по Выборгскому району задержали двух подозреваемых. Эти лица, ранее уже имевшие проблемы с законом, оказались приезжими из Карелии и были в возрасте 34 и 41 года. Их задержание произошло на улице Звездная в городе Кировск.

Кроме того, в ходе дальнейшего расследования выяснилось, что один из задержанных также был причастен к совершению еще двух краж. Первая из них произошла 22 февраля в ювелирном магазине на проспекте Стачек, где злоумышленник похитил ювелирные изделия на сумму 1 100 000 рублей. Вторая кража была совершена 24 февраля в ювелирном магазине в городе Кировск, где ущерб составил 1 099 091 рубль. По всем этим фактам также были возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 158 УК РФ.

В результате оперативных мероприятий у злоумышленников были изъяты значительные средства в размере 500 000 рублей, а также 50 ювелирных украшений, которые, вероятно, были похищены в ходе совершенных преступлений. Кроме того, у них был конфискован автомобиль марки «Киа Рио», который использовался в качестве транспортного средства для совершения преступных действий. Задержанные были помещены под стражу в соответствии с нормами статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, что позволяет следственным органам продолжить расследование и установить все обстоятельства данного дела.

Все по теме: Ленобласть, Выборгский район ЛО, кража, видео
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

21-09-2023, 15:38
В Ленобласти задержали троих подозреваемых в серии краж из автомобилей
16-02-2026, 10:44
Полицейские из Петербурга задержали в Дагестане подозреваемого в многомиллионной краже
16-06-2020, 11:40
В Петербурге задержали домушников
11-07-2025, 14:13
В Кудрово задержали таксиста, обокравшего двух пассажирок
29-11-2023, 11:44
В Ленобласти задержали двоих подозреваемых в серии коттеджных краж
21-11-2023, 15:04
В Псковской области задержаны двое подозреваемых в краже автомобиля в Выборгском районе Петербурга

Происшествия на дорогах

24-02-2026, 11:48
Под Лодейным полем в лобовом ДТП погиб пассажир "Лады"
24-02-2026, 10:28
В Петербурге пожарный автомобиль насмерть сбил 6-летнего мальчика
21-02-2026, 11:28
В Ленобласти на трассе «Кола» в ДТП с грузавиками погид водитель «Лады»
21-02-2026, 11:22
Во Фрунзенском районе в ДТП пострадала 4-летняя пассажирка иномарки
Наверх