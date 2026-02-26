В Ленобласти задержали двоих жителей Карелии, обокравших ювелирные магазины

21 февраля текущего года в полицию города Выборг поступила информация о том, что двое неизвестных лиц совершили дерзкое ограбление ювелирного магазина, расположенного на улице Железнодорожный тупик. По предварительным данным, сумма ущерба, причиненного владельцу магазина, составила внушительные 2 049 000 рублей. В связи с этим инцидентом следственное управление УМВД России по Выборгскому району Ленинградской области возбудило уголовное дело по части 4 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации, касающейся кражи.

Спустя несколько дней, 24 февраля в 14:15, в процессе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска Главного управления МВД России совместно с коллегами из УМВД по Выборгскому району задержали двух подозреваемых. Эти лица, ранее уже имевшие проблемы с законом, оказались приезжими из Карелии и были в возрасте 34 и 41 года. Их задержание произошло на улице Звездная в городе Кировск.

Кроме того, в ходе дальнейшего расследования выяснилось, что один из задержанных также был причастен к совершению еще двух краж. Первая из них произошла 22 февраля в ювелирном магазине на проспекте Стачек, где злоумышленник похитил ювелирные изделия на сумму 1 100 000 рублей. Вторая кража была совершена 24 февраля в ювелирном магазине в городе Кировск, где ущерб составил 1 099 091 рубль. По всем этим фактам также были возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 158 УК РФ.

В результате оперативных мероприятий у злоумышленников были изъяты значительные средства в размере 500 000 рублей, а также 50 ювелирных украшений, которые, вероятно, были похищены в ходе совершенных преступлений. Кроме того, у них был конфискован автомобиль марки «Киа Рио», который использовался в качестве транспортного средства для совершения преступных действий. Задержанные были помещены под стражу в соответствии с нормами статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, что позволяет следственным органам продолжить расследование и установить все обстоятельства данного дела.