В Петербурге задержали пожилую помощницу мошенников

24 февраля 2026 года к правоохранителям Невского района Петербурга поступило заявление от 75-летней местной жительницы, проживающей на проспекте Пятилеток. Женщина сообщила, что накануне, в первой половине дня, неизвестный человек позвонил ей и путем обмана склонил к передаче денежных средств в сумме 105 000 рублей, а также ювелирных украшений оценочной стоимостью 159 000 рублей несуществующему курьеру. Общий причиненный ущерб составил 264 000 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Позднее, 25 февраля, в 16:00, сотрудниками отдела уголовного розыска была задержана 78-летняя женщина, проживающая в квартире на улице Маршала Захарова. Выяснилось, что она также ранее пострадала от действий мошенников.