ента новостей

12:52
8 марта концерт актрисы театра и кино Алёны Биккуловой
12:41
В Центральном районе раскрыли убийство 23-летней давности
12:26
В Петербурга задержали «черного коллектора», вымогавшего крупную сумму у коммерсанта
11:59
В Петербурге пьяного лихача без прав на каршеринге задерживали со стрельбой
11:51
В Петербурге задержали пожилую помощницу мошенников
11:47
В Ленобласти задержали двоих жителей Карелии, обокравших ювелирные магазины
17:25
Парламентарии Петербурга посетили базу подводных сил в Гаджиеве
17:05
В Петербурге на новой развязке в составе М-32 ВАД начался монтаж первых съездов
16:57
Балет «Щелкунчик» в «Колизей – Арене»
16:54
Исторический парк «Россия – Моя история» запустил онлайн-диктант «Приближая Победу»
11:55
В Ленобласти в деревне под Киришами мигрант надругался над пенсионеркой
11:49
В Петербурге жителя Сесерорецка изобличили в работе на мошенников
11:39
В Ленобласти дропа из Курганской области изобличили в обмане пожилой пары
11:12
В Кронштадте кассир магазина избил грузчика консервной банкой
10:11
В Петербурге дом с мозаичной мастерской Владимира Фролова признали региональным памятником
10:08
Беглов наградил петербургского работника сферы ЖКХ, спасшего ребёнка
22:10
СКА обыграл «Адмирал» со счётом 4:2
16:58
В Петербурге завершился региональный этап Чемпионата «Профессионалы»
16:55
В Петербурге пройдет Международный форум труда
12:06
8 марта концерт – мистерия Кармина Бурана пройдет в Фельдмаршальском зале Эрмитажа
11:56
Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский рассказал студентам Герценовского университета о культурном наследии
11:48
Под Лодейным полем в лобовом ДТП погиб пассажир "Лады"
11:44
Во Мге задержали рецидивиста с наркотиками в автомобиле
10:28
В Петербурге пожарный автомобиль насмерть сбил 6-летнего мальчика
10:20
В Петербурге задержали дрифтера из Якутии, устроившего дрифт на перекрёстке
09:59
В Петербурге празднование Дня защитника Отечества завершил артиллерийский салют
11:40
Сольный концерт Григория Чернецова «Признание в любви»
11:28
В Ленобласти на трассе «Кола» в ДТП с грузавиками погид водитель «Лады»
11:22
Во Фрунзенском районе в ДТП пострадала 4-летняя пассажирка иномарки
11:18
В Пушкине задержали подозреваемых в ограблении пенсионера
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали пожилую помощницу мошенников

В Петербурге задержали пожилую помощницу мошенников

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские Невского района задержали пожилую дропершу, подозреваемую в мошенничестве

24 февраля 2026 года к правоохранителям Невского района Петербурга поступило заявление от 75-летней местной жительницы, проживающей на проспекте Пятилеток. Женщина сообщила, что накануне, в первой половине дня, неизвестный человек позвонил ей и путем обмана склонил к передаче денежных средств в сумме 105 000 рублей, а также ювелирных украшений оценочной стоимостью 159 000 рублей несуществующему курьеру. Общий причиненный ущерб составил 264 000 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Позднее, 25 февраля, в 16:00, сотрудниками отдела уголовного розыска была задержана 78-летняя женщина, проживающая в квартире на улице Маршала Захарова. Выяснилось, что она также ранее пострадала от действий мошенников.

Все по теме: Невский район, мошенничество, пенсионеры
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

7-02-2026, 13:51
На Васильевском острове задержали курьера телефонных мошенников
11-02-2026, 13:29
В центре Петербурга поймали дропа мошенников, обманувших пенсионерку
25-07-2025, 15:13
В Петербурге задержали курьера мошенников, подозреваемого в обмане пенсионерки из Пушкина
17-02-2026, 10:37
В Петербурге задержали пожилую пособницу мошенников, обманувших пенсионерку со Светлановского проспекта
5-02-2026, 09:45
В Петербурге задержали юную курьерша мошенников
18-02-2026, 11:01
В Мурино задержали местного жителя, работавшего на мошенников

Происшествия на дорогах

24-02-2026, 11:48
Под Лодейным полем в лобовом ДТП погиб пассажир "Лады"
24-02-2026, 10:28
В Петербурге пожарный автомобиль насмерть сбил 6-летнего мальчика
21-02-2026, 11:28
В Ленобласти на трассе «Кола» в ДТП с грузавиками погид водитель «Лады»
21-02-2026, 11:22
Во Фрунзенском районе в ДТП пострадала 4-летняя пассажирка иномарки
Наверх