Балет «Щелкунчик» в «Колизей – Арене»

9 марта в знаменитой «Колизей-Арене» состоится незабываемое событие: на сцене оживет всем известная сказка о милой девочке Маше, смелой деревянной игрушке и коварном короле Мышей. Это волшебное представление будет исполнено языком классического танца, а музыкальное сопровождение обеспечит гениальная музыка великого композитора П.И. Чайковского.

В центре сюжета оказывается добрый сказочник Дроссельмейер, который обладает удивительной способностью оживлять кукол. Он поведет зрителей по волшебному миру, полному чудес и невероятных приключений, позволяя как детям, так и взрослым погрузиться в атмосферу сказочных грез. Яркие и запоминающиеся персонажи, великолепные декорации и насыщенная атмосфера балета создадут поистине уникальное зрелище, которое, безусловно, поднимет вам настроение и оставит множество приятных впечатлений.

Либретто постановки было создано выдающимся хореографом Мариусом Петипа, основываясь на сказке Эрнста Теодора Амадея Гофмана, а его редакцией занималась талантливая Елизавета Меньшикова. Хореография также принадлежит ей, что придаёт постановке особую изюминку и оригинальность. Художниками-постановщиками являются Елизавета Меньшикова и Павел Ёлкин, которые создали визуально потрясающие сцены, способные поразить воображение зрителей.

Театр, который осуществляет эту великолепную постановку, — это Санкт-Петербургский театр балета имени П.И. Чайковского, известный своим высоким уровнем исполнения и профессионализмом. Не упустите возможность стать частью этой сказочной истории! Начало представления запланировано на 12.00. Приходите и окунитесь в мир волшебства и танца, который оставит в ваших сердцах долгожданные эмоции и воспоминания.