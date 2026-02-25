ента новостей

17:25
Парламентарии Петербурга посетили базу подводных сил в Гаджиеве
17:05
В Петербурге на новой развязке в составе М-32 ВАД начался монтаж первых съездов
16:57
Балет «Щелкунчик» в «Колизей – Арене»
16:54
Исторический парк «Россия – Моя история» запустил онлайн-диктант «Приближая Победу»
11:55
В Ленобласти в деревне под Киришами мигрант надругался над пенсионеркой
11:49
В Петербурге жителя Сесерорецка изобличили в работе на мошенников
11:39
В Ленобласти дропа из Курганской области изобличили в обмане пожилой пары
11:12
В Кронштадте кассир магазина избил грузчика консервной банкой
10:11
В Петербурге дом с мозаичной мастерской Владимира Фролова признали региональным памятником
10:08
Беглов наградил петербургского работника сферы ЖКХ, спасшего ребёнка
22:10
СКА обыграл «Адмирал» со счётом 4:2
16:58
В Петербурге завершился региональный этап Чемпионата «Профессионалы»
16:55
В Петербурге пройдет Международный форум труда
12:06
8 марта концерт – мистерия Кармина Бурана пройдет в Фельдмаршальском зале Эрмитажа
11:56
Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский рассказал студентам Герценовского университета о культурном наследии
11:48
Под Лодейным полем в лобовом ДТП погиб пассажир "Лады"
11:44
Во Мге задержали рецидивиста с наркотиками в автомобиле
10:28
В Петербурге пожарный автомобиль насмерть сбил 6-летнего мальчика
10:20
В Петербурге задержали дрифтера из Якутии, устроившего дрифт на перекрёстке
09:59
В Петербурге празднование Дня защитника Отечества завершил артиллерийский салют
11:40
Сольный концерт Григория Чернецова «Признание в любви»
11:28
В Ленобласти на трассе «Кола» в ДТП с грузавиками погид водитель «Лады»
11:22
Во Фрунзенском районе в ДТП пострадала 4-летняя пассажирка иномарки
11:18
В Пушкине задержали подозреваемых в ограблении пенсионера
11:12
В Петербурге мужчина потушил Вечный огонь на Марсовом поле
15:43
В Мариинском дворце состоялось открытие фестиваля «Книжный Маяк Петербурга»
15:09
Беглов провёл в Смольном рабочую встречу с Эллой Памфиловой
13:30
В восьми районах Петербурга планируются ограничения дорожного движения
13:27
В Петербурге световые проекции украсят фасады зданий к Дню защитника Отечества
12:40
В Петербурге «форточника» из Махачкалы изобличили еще в двух кражах
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Культура » Балет «Щелкунчик» в «Колизей – Арене»

Балет «Щелкунчик» в «Колизей – Арене»

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Яндекс
9 марта балет «Щелкунчик» на сцене «Колизей - Арены» (Невский пр., 100)

9 марта в знаменитой «Колизей-Арене» состоится незабываемое событие: на сцене оживет всем известная сказка о милой девочке Маше, смелой деревянной игрушке и коварном короле Мышей. Это волшебное представление будет исполнено языком классического танца, а музыкальное сопровождение обеспечит гениальная музыка великого композитора П.И. Чайковского.

В центре сюжета оказывается добрый сказочник Дроссельмейер, который обладает удивительной способностью оживлять кукол. Он поведет зрителей по волшебному миру, полному чудес и невероятных приключений, позволяя как детям, так и взрослым погрузиться в атмосферу сказочных грез. Яркие и запоминающиеся персонажи, великолепные декорации и насыщенная атмосфера балета создадут поистине уникальное зрелище, которое, безусловно, поднимет вам настроение и оставит множество приятных впечатлений.

Либретто постановки было создано выдающимся хореографом Мариусом Петипа, основываясь на сказке Эрнста Теодора Амадея Гофмана, а его редакцией занималась талантливая Елизавета Меньшикова. Хореография также принадлежит ей, что придаёт постановке особую изюминку и оригинальность. Художниками-постановщиками являются Елизавета Меньшикова и Павел Ёлкин, которые создали визуально потрясающие сцены, способные поразить воображение зрителей.

Театр, который осуществляет эту великолепную постановку, — это Санкт-Петербургский театр балета имени П.И. Чайковского, известный своим высоким уровнем исполнения и профессионализмом. Не упустите возможность стать частью этой сказочной истории! Начало представления запланировано на 12.00. Приходите и окунитесь в мир волшебства и танца, который оставит в ваших сердцах долгожданные эмоции и воспоминания.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

26-12-2025, 20:24
Балет «Щелкунчик» на сцене концертного зала «У Финляндского»
1-12-2025, 19:55
Балет «Щелкунчик» на сцене «Колизей - Арены»
13-11-2025, 13:18
Балет «Щелкунчик» в Эрмитажном театре
28-03-2025, 14:24
Балет «Щелкунчик» в Эрмитажном театре
25-08-2025, 12:43
Балет «Щелкунчик»
12-12-2025, 16:26
Балет-феерия «Бал сказок» в БКЗ

Происшествия на дорогах

Вчера, 11:48
Под Лодейным полем в лобовом ДТП погиб пассажир "Лады"
Вчера, 10:28
В Петербурге пожарный автомобиль насмерть сбил 6-летнего мальчика
21-02-2026, 11:28
В Ленобласти на трассе «Кола» в ДТП с грузавиками погид водитель «Лады»
21-02-2026, 11:22
Во Фрунзенском районе в ДТП пострадала 4-летняя пассажирка иномарки
Наверх