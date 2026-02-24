Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский рассказал студентам Герценовского университета о культурном наследии

Генеральный директор знаменитого Эрмитажа, Михаил Пиотровский, провел увлекательную лекцию для студентов Российского государственного педагогического университета имени А. И. Герцена. Это мероприятие стало частью визита делегации университета, которую возглавлял ректор Сергей Тарасов, в это выдающееся музейное учреждение. В рамках своего визита представители университета и Эрмитажа обсудили множество возможных направлений для будущего сотрудничества. В частности, речь шла о проведении совместных научных исследований и мероприятий, разработке образовательных программ, организации практик и стажировок для студентов, а также о реализации различных общественных и молодежных проектов, которые могут способствовать развитию культурной среды.

Михаил Пиотровский отметил, что общение с Эрмитажем имеет огромное значение, особенно для студентов, которые прибыли в Санкт-Петербург из других городов России. Он подчеркнул, что искусство всегда объединяло людей, независимо от их профессиональной направленности, будь то «физики или лирики». По его словам, основная цель музея заключается в том, чтобы создать пространство, где эти два мира могут сосуществовать и взаимодействовать. В современном музейном пространстве решаются множество задач, связанных с сохранением культурного наследия. Эрмитаж стремится налаживать культурные мосты и сохранять искусство как общее достояние, даже в самых непростых условиях.

Сергей Тарасов, ректор университета, также выразил свою благодарность Михаилу Пиотровскому за предоставленную возможность студентам общаться с выдающимся мастером. Он отметил, что среди студентов, присутствующих на лекции, были стипендиаты, отличники, а также участники и победители различных олимпиад. Эта встреча предоставила им уникальную возможность узнать о современных тенденциях в мировой культуре и музейном деле, а также получить ценные советы от человека, чей профессиональный путь является ярким примером служения искусству и просвещению. Тарасов подчеркнул, что такие встречи вдохновляют студентов и помогают им понять, что великое культурное наследие — это не просто формальная история, а живое пространство, полное возможностей для творчества и открытий.

На лекции, проходившей в зале Эрмитажного театра, присутствовали студенты из различных институтов, таких как институт философии человека, институт истории и социальных наук, институт востоковедения и многих других подразделений. Михаил Пиотровский подробно рассказал о богатой истории Эрмитажа, его современном функционировании, знаменитых коллекциях, выставках и реставрационных проектах. Он уделил особое внимание архитектуре Санкт-Петербурга, ее уникальности и значимости для культурного наследия не только России, но и всего мира.

Пиотровский отметил, что Эрмитаж — это не просто музей, а целая культурная экосистема, где каждый элемент играет свою важную роль. Он рассказал о том, как музей адаптируется к современным вызовам и как важна роль образовательных программ для формирования нового поколения ценителей искусства. Михаил Борисович поделился своими мыслями о том, как искусство может влиять на общество, формировать мировоззрение и способствовать развитию критического мышления.

Студенты, которые впервые посетили Эрмитаж, имели уникальную возможность не только увидеть знаменитые экспонаты, но и задать вопросы директору музея. Это взаимодействие стало для них настоящим подарком, ведь они смогли узнать о внутренней кухне музейного дела из первых уст. Михаил Пиотровский ответил на вопросы студентов, делясь своими взглядами на будущее музеев в эпоху цифровизации и глобализации. Он подчеркнул, что Эрмитаж стремится быть не только хранилищем искусства, но и активным участником культурного диалога, который проходит на международной арене.