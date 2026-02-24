ента новостей

Питерец.ру » Происшествия » Под Лодейным полем в лобовом ДТП погиб пассажир "Лады"

Под Лодейным полем в лобовом ДТП погиб пассажир "Лады"

0
Полицейские проводят проверку по факту смертельной аварии под Лодейным полем

23 февраля, примерно в 14:00, на 6-м километре автотрассы, ведущей из Лодейного Поля в Вытегру, произошла смертельная авария. 36-летняя женщина-водитель автомобиля "Рено Флюенс", двигаясь из Подпорожья в направлении Лодейного Поля, предприняла обгон в зоне действия запрещающего знака "Обгон запрещён". В результате этого маневра произошло лобовое столкновение с автомобилем "Лада Х-Рей", за рулем которого находилась 54-летняя женщина.

Вследствие дорожно-транспортного происшествия 58-летний пассажир "Лады" скончался на месте от полученных травм.

Водители обоих автомобилей, а также двое пассажиров "Рено" (мужчины 36 и 40 лет) были доставлены в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести.

Согласно имеющимся данным, ранее ни один из водителей не имел нарушений правил дорожного движения, за которые привлекался бы к административной ответственности.

В настоящее время по факту произошедшей аварии проводится соответствующая проверка.

Все по теме: Ленобласть, Лодейнопольский район, ДТП
Добавьте комментарий
