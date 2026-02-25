ента новостей

Питерец.ру » Культура » В Петербурге дом с мозаичной мастерской Владимира Фролова признали региональным памятником

В Петербурге дом с мозаичной мастерской Владимира Фролова признали региональным памятником

Дом с мозаичной мастерской Владимира Фролова на Васильевском острове признан региональным памятником

В состав данного архитектурного объекта входят два значимых здания, расположенные по адресу: Большой проспект Васильевского острова, дом 64. Первое из этих зданий – это «Дом с мозаичной мастерской В. А. Фролова», который был построен в 1899 году и затем расширен в 1913 году. Второе здание – это «Доходный дом», который был возведён в период с 1907 по 1908 годы.

История этих зданий неразрывно связана с именем выдающегося русского художника и мозаичиста Александра Никитича Фролова, который в 1890 году стал одним из первых в России, кто организовал частную мастерскую по декоративной мозаике. Фролов, будучи академиком и вольным общником Императорской Академии художеств в Санкт-Петербурге, вместе со своим старшим сыном Александром Александровичем открыл мастерскую, которая быстро завоевала популярность и признание.

Александр Никитич Фролов обучался технике мозаичного набора в Венеции у знаменитого итальянского мастера Антонио Сальвиати, который был известен своими работами в области художественного стеклоделия и мозаики. Этот опыт стал основой для создания уникальных мозаичных произведений, которые отличались высоким качеством и художественной выразительностью. В 1893 году к работе в мастерской присоединился и младший сын Фролова, Владимир Александрович, что позволило укрепить семейный бизнес и продолжить традиции мозаичного искусства.

В 1895 году мастерская Фроловых достигла значительного успеха, выиграв конкурс на выполнение наружных мозаик для храма Воскресения Христова, известного также как Спас на крови. Этот храм стал важным объектом в архитектурном ландшафте Санкт-Петербурга и символом русской архитектуры. Спустя год после этого успеха Фроловы получили ещё более крупный заказ на исполнение мозаичного убранства интерьера собора, что подтвердило их статус ведущих мастеров в области мозаики.

В 1900 году Владимир Александрович Фролов стал руководителем мастерской, и под его руководством было создано множество выдающихся произведений, которые оставили заметный след в истории искусства. В 1905 году он женился на Нине Леонтьевне, дочери известного архитектора Леонтия Николаевича Бенуа, что ещё больше укрепило связи семьи Фроловых с миром архитектуры и искусства.

Однако, как и многие другие жители Ленинграда, семья Фроловых столкнулась с тяжелыми испытаниями в годы блокады города. В 1929 году, в связи с политическими изменениями, Владимир Александрович был вынужден покинуть свой дом на Большом проспекте и переехать в квартиру к своякам, к семье Бенуа. К сожалению, его жизнь трагически оборвалась 3 февраля 1942 года, когда он скончался от голода во время блокады Ленинграда, оставив после себя богатое наследие в области мозаичного искусства.

Что касается самого участка, то он был приобретён Александром Никитичем Фроловым в 1899 году. В том же году по проекту архитектора Александра Ильича Богданова был построен двухэтажный лицевой дом, который стал важной частью архитектурного ансамбля района. Этот дом стал не только местом жительства Фроловых, но и важным центром их творческой деятельности.

В 1907 году на 22-й линии был построен шестиэтажный доходный дом, спроектированный гражданским инженером Николаем Ильичем Богдановым, младшим братом Александра Ильича. Это здание также стало значимой частью архитектурного облика района и служило для сдачи в аренду. В 1914 году архитектурные изменения вносил Сергей Осипович Овсянников, который провёл реконструкцию двух- и трёхэтажных корпусов, увеличив их высоту до шести этажей и добавив мансарды.

Особое внимание стоит уделить мансардному этажу лицевого корпуса, который выходил на проспект. Этот этаж имел значительную высоту и большие окна, что делало его идеальным для размещения мозаичной мастерской, которую возглавил младший сын академика Фролова. Таким образом, здание стало не только жилым, но и творческим пространством, где продолжали развиваться традиции мозаичного искусства, заложенные основателем мастерской.

В результате, архитектурный комплекс на Большом проспекте В. О., д. 64, стал не только свидетельством успеха семьи Фроловых, но и важной частью культурной истории Санкт-Петербурга, где пересекаются судьбы искусства, архитектуры и жизни людей, оставивших свой след в истории города.

