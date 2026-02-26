В Петербурга задержали «черного коллектора», вымогавшего крупную сумму у коммерсанта

В ходе проведения тщательно спланированной полицейской операции, которую провели сотрудники отдела борьбы с организованной преступностью, был задержан 40-летний иностранец, родом из соседнего государства. Его подозревают в принуждении к выплате крупной суммы денег от руководителя успешной коммерческой организации.

Оперативникам удалось выяснить, что задержанный, действуя совместно со сообщниками, требовал от жертвы погашения задолженности его делового партнера. Сумма долга составляла внушительные 30 миллионов рублей.

Когда потерпевший отказался брать на себя чужие обязательства, злоумышленники перешли к угрозам физической расправы и применения насилия.

По факту произошедшего следственные органы возбудили уголовное дело по статье 163, части 3 Уголовного кодекса РФ, предусматривающей ответственность за вымогательство.

Во время обыска в жилище подозреваемого сотрудники полиции конфисковали наличные деньги и несколько мобильных устройств.

В настоящее время подозреваемый находится под стражей согласно статье 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ. Ведется активная работа по установлению и задержанию всех лиц, причастных к этой преступной схеме.