ента новостей

12:52
8 марта концерт актрисы театра и кино Алёны Биккуловой
12:41
В Центральном районе раскрыли убийство 23-летней давности
12:26
В Петербурга задержали «черного коллектора», вымогавшего крупную сумму у коммерсанта
11:59
В Петербурге пьяного лихача без прав на каршеринге задерживали со стрельбой
11:51
В Петербурге задержали пожилую помощницу мошенников
11:47
В Ленобласти задержали двоих жителей Карелии, обокравших ювелирные магазины
17:25
Парламентарии Петербурга посетили базу подводных сил в Гаджиеве
17:05
В Петербурге на новой развязке в составе М-32 ВАД начался монтаж первых съездов
16:57
Балет «Щелкунчик» в «Колизей – Арене»
16:54
Исторический парк «Россия – Моя история» запустил онлайн-диктант «Приближая Победу»
11:55
В Ленобласти в деревне под Киришами мигрант надругался над пенсионеркой
11:49
В Петербурге жителя Сесерорецка изобличили в работе на мошенников
11:39
В Ленобласти дропа из Курганской области изобличили в обмане пожилой пары
11:12
В Кронштадте кассир магазина избил грузчика консервной банкой
10:11
В Петербурге дом с мозаичной мастерской Владимира Фролова признали региональным памятником
10:08
Беглов наградил петербургского работника сферы ЖКХ, спасшего ребёнка
22:10
СКА обыграл «Адмирал» со счётом 4:2
16:58
В Петербурге завершился региональный этап Чемпионата «Профессионалы»
16:55
В Петербурге пройдет Международный форум труда
12:06
8 марта концерт – мистерия Кармина Бурана пройдет в Фельдмаршальском зале Эрмитажа
11:56
Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский рассказал студентам Герценовского университета о культурном наследии
11:48
Под Лодейным полем в лобовом ДТП погиб пассажир "Лады"
11:44
Во Мге задержали рецидивиста с наркотиками в автомобиле
10:28
В Петербурге пожарный автомобиль насмерть сбил 6-летнего мальчика
10:20
В Петербурге задержали дрифтера из Якутии, устроившего дрифт на перекрёстке
09:59
В Петербурге празднование Дня защитника Отечества завершил артиллерийский салют
11:40
Сольный концерт Григория Чернецова «Признание в любви»
11:28
В Ленобласти на трассе «Кола» в ДТП с грузавиками погид водитель «Лады»
11:22
Во Фрунзенском районе в ДТП пострадала 4-летняя пассажирка иномарки
11:18
В Пушкине задержали подозреваемых в ограблении пенсионера
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурга задержали «черного коллектора», вымогавшего крупную сумму у коммерсанта

В Петербурга задержали «черного коллектора», вымогавшего крупную сумму у коммерсанта

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские Петербурга задержали «черного коллектора», вымогавшего многомиллионную сумму с коммерсанта

В ходе проведения тщательно спланированной полицейской операции, которую провели сотрудники отдела борьбы с организованной преступностью, был задержан 40-летний иностранец, родом из соседнего государства. Его подозревают в принуждении к выплате крупной суммы денег от руководителя успешной коммерческой организации.

Оперативникам удалось выяснить, что задержанный, действуя совместно со сообщниками, требовал от жертвы погашения задолженности его делового партнера. Сумма долга составляла внушительные 30 миллионов рублей.

Когда потерпевший отказался брать на себя чужие обязательства, злоумышленники перешли к угрозам физической расправы и применения насилия.

По факту произошедшего следственные органы возбудили уголовное дело по статье 163, части 3 Уголовного кодекса РФ, предусматривающей ответственность за вымогательство.

Во время обыска в жилище подозреваемого сотрудники полиции конфисковали наличные деньги и несколько мобильных устройств.

В настоящее время подозреваемый находится под стражей согласно статье 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ. Ведется активная работа по установлению и задержанию всех лиц, причастных к этой преступной схеме.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

4-02-2026, 12:43
В Петербурге задержали юного курьера мошенников, обманувших пенсионерку с проспекта Энергетиков
5-12-2025, 12:51
В Петербурге задержан подозреваемый в финансировании экстремистов
19-09-2025, 13:03
В квартире на улице Спирина изъяли крупную партию наркотиков
1-10-2025, 12:26
Сотрудники угрозыска Петербурга задержали распространителя детской порнографии
7-02-2026, 13:51
На Васильевском острове задержали курьера телефонных мошенников
7-08-2025, 10:15
В Петербурге задержан студент из Конго по подозрению в мошенничестве

Происшествия на дорогах

24-02-2026, 11:48
Под Лодейным полем в лобовом ДТП погиб пассажир "Лады"
24-02-2026, 10:28
В Петербурге пожарный автомобиль насмерть сбил 6-летнего мальчика
21-02-2026, 11:28
В Ленобласти на трассе «Кола» в ДТП с грузавиками погид водитель «Лады»
21-02-2026, 11:22
Во Фрунзенском районе в ДТП пострадала 4-летняя пассажирка иномарки
Наверх