В Петербурге наградят участников спасения мальчика, выпавшего из окна дома на Богатырском проспекте

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов принял важное решение о награждении смелых участников спасения полуторагодовалого ребёнка, который выпал из окна десятого этажа жилого дома, расположенного на Богатырском проспекте. Это событие стало настоящим испытанием для всех, кто оказался рядом в тот момент, и их мужество и самоотверженность не остались незамеченными. За проявленную храбрость им будут вручены знаки отличия «За доблесть в спасении». Церемония награждения состоится 4 марта в Смольном, в рамках торжественного мероприятия, посвящённого вручению государственных наград Российской Федерации и поощрений, предоставляемых Президентом страны.

В тот судьбоносный день малыш, находясь на подоконнике, оказался в опасной ситуации, когда его заметили охранник и кассир магазина. Они, не раздумывая, начали привлекать внимание прохожих, пытаясь найти помощь. К счастью, мимо проходила Анна Кабашова, сотрудница клиники МЧС, которая сразу поняла всю серьёзность происходящего. Её коллега, Ольга Артемьева, быстро присоединилась к ней. Оценив ситуацию, медики сняли свою верхнюю одежду, чтобы создать импровизированный ловчий «пад», в который могли бы приземлиться ребёнок, если он упадёт.

Когда ребёнок наконец упал, они смогли его поймать, и это стало настоящим чудом. После того, как они успешно поймали малыша, медики немедленно отнесли его в ближайшее отделение поликлиники, где ему оказали необходимую медицинскую помощь. Состояние ребёнка на момент госпитализации оценивалось как средней тяжести, что, безусловно, является хорошей новостью, учитывая всю опасность ситуации.

Губернатор Александр Беглов выразил свою искреннюю благодарность всем, кто не остался равнодушным и проявил активность в спасении жизни ребёнка. Он отметил, что такие поступки являются ярким примером мужества, самоотверженности и отваги, присущих жителям Санкт-Петербурга. «В нашем городе живут и работают настоящие герои», — подчеркнул он, говоря о тех, кто рисковал своим благополучием ради спасения другого.

Данное происшествие стало уже вторым подобным случаем в последние дни. Совсем недавно губернатор Беглов также вручил знак «За доблесть в спасении» сотруднику ЖКХ Хайрулло Ибадуллаеву, который проявил смелость и ловкость, поймав семилетнего мальчика, выпавшего из окна седьмого этажа. Эти события подчеркивают важность человеческой доброты и готовности прийти на помощь в трудную минуту.