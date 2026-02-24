СКА обыграл «Адмирал» со счётом 4:2

В рамках регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги на арене «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге состоялась встреча между командами СКА и «Адмирал» из Владивостока. Хозяева площадки, армейцы, одержали победу со счётом 4:2.

Счёт в матче был открыт уже на первой минуте благодаря шайбе, заброшенной защитником СКА Бреннаном Менеллом. В середине первого периода игрокам «Адмирала» удалось восстановить равновесие – отличился Кайл Олсон. Во втором периоде нападающий СКА Сергей Плотников вывел свою команду вперёд, достигнув при этом рубежа в 250 заброшенных шайб в КХЛ. В третьем периоде преимущество СКА закрепил Скотт Уилсон. Окончательный результат матча установили шайбы Матвея Короткого и Никиты Тертышного, забитые ближе к завершению игры.