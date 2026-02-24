ента новостей

СКА обыграл «Адмирал» со счётом 4:2
В Петербурге завершился региональный этап Чемпионата «Профессионалы»
В Петербурге пройдет Международный форум труда
8 марта концерт – мистерия Кармина Бурана пройдет в Фельдмаршальском зале Эрмитажа
Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский рассказал студентам Герценовского университета о культурном наследии
Под Лодейным полем в лобовом ДТП погиб пассажир "Лады"
Во Мге задержали рецидивиста с наркотиками в автомобиле
В Петербурге пожарный автомобиль насмерть сбил 6-летнего мальчика
В Петербурге задержали дрифтера из Якутии, устроившего дрифт на перекрёстке
В Петербурге празднование Дня защитника Отечества завершил артиллерийский салют
Сольный концерт Григория Чернецова «Признание в любви»
В Ленобласти на трассе «Кола» в ДТП с грузавиками погид водитель «Лады»
Во Фрунзенском районе в ДТП пострадала 4-летняя пассажирка иномарки
В Пушкине задержали подозреваемых в ограблении пенсионера
В Петербурге мужчина потушил Вечный огонь на Марсовом поле
В Мариинском дворце состоялось открытие фестиваля «Книжный Маяк Петербурга»
Беглов провёл в Смольном рабочую встречу с Эллой Памфиловой
В восьми районах Петербурга планируются ограничения дорожного движения
В Петербурге световые проекции украсят фасады зданий к Дню защитника Отечества
В Петербурге «форточника» из Махачкалы изобличили еще в двух кражах
В Невском районе с поличным задержали курьера мошенников
В Петербурге задержали подозреваемого в поджоге иномарки в городе Пушкин
В Невском районе задержали студентов, ограбивших продавца телефона
В Петербурга раскрыто убийство 17-летней давности
Беглов вручил награды командирам ЛенВО и 6-й гвардейской Ленинградской армии ВВС и ПВО ВКС РФ
Выставка «Нон-финито»
В Петербурге задержали подозреваемого в обмане пенсионерки из Сесерорецка
В Петроградском районе иномарка насмерть сбила пожилую женщину
В Петроградском районе задержан мужчина подозреваемый в разбое
Беглов и Бельский вручили ветеранам боевых действий документы на новые квартиры
СКА обыграл «Адмирал» и вышел в плей-офф Континентальной хоккейной лиги

В рамках регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги на арене «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге состоялась встреча между командами СКА и «Адмирал» из Владивостока. Хозяева площадки, армейцы, одержали победу со счётом 4:2.

Счёт в матче был открыт уже на первой минуте благодаря шайбе, заброшенной защитником СКА Бреннаном Менеллом. В середине первого периода игрокам «Адмирала» удалось восстановить равновесие – отличился Кайл Олсон. Во втором периоде нападающий СКА Сергей Плотников вывел свою команду вперёд, достигнув при этом рубежа в 250 заброшенных шайб в КХЛ. В третьем периоде преимущество СКА закрепил Скотт Уилсон. Окончательный результат матча установили шайбы Матвея Короткого и Никиты Тертышного, забитые ближе к завершению игры.

