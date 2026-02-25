ента новостей

17:25
Парламентарии Петербурга посетили базу подводных сил в Гаджиеве
17:05
В Петербурге на новой развязке в составе М-32 ВАД начался монтаж первых съездов
16:57
Балет «Щелкунчик» в «Колизей – Арене»
16:54
Исторический парк «Россия – Моя история» запустил онлайн-диктант «Приближая Победу»
11:55
В Ленобласти в деревне под Киришами мигрант надругался над пенсионеркой
11:49
В Петербурге жителя Сесерорецка изобличили в работе на мошенников
11:39
В Ленобласти дропа из Курганской области изобличили в обмане пожилой пары
11:12
В Кронштадте кассир магазина избил грузчика консервной банкой
10:11
В Петербурге дом с мозаичной мастерской Владимира Фролова признали региональным памятником
10:08
Беглов наградил петербургского работника сферы ЖКХ, спасшего ребёнка
22:10
СКА обыграл «Адмирал» со счётом 4:2
16:58
В Петербурге завершился региональный этап Чемпионата «Профессионалы»
16:55
В Петербурге пройдет Международный форум труда
12:06
8 марта концерт – мистерия Кармина Бурана пройдет в Фельдмаршальском зале Эрмитажа
11:56
Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский рассказал студентам Герценовского университета о культурном наследии
11:48
Под Лодейным полем в лобовом ДТП погиб пассажир "Лады"
11:44
Во Мге задержали рецидивиста с наркотиками в автомобиле
10:28
В Петербурге пожарный автомобиль насмерть сбил 6-летнего мальчика
10:20
В Петербурге задержали дрифтера из Якутии, устроившего дрифт на перекрёстке
09:59
В Петербурге празднование Дня защитника Отечества завершил артиллерийский салют
11:40
Сольный концерт Григория Чернецова «Признание в любви»
11:28
В Ленобласти на трассе «Кола» в ДТП с грузавиками погид водитель «Лады»
11:22
Во Фрунзенском районе в ДТП пострадала 4-летняя пассажирка иномарки
11:18
В Пушкине задержали подозреваемых в ограблении пенсионера
11:12
В Петербурге мужчина потушил Вечный огонь на Марсовом поле
15:43
В Мариинском дворце состоялось открытие фестиваля «Книжный Маяк Петербурга»
15:09
Беглов провёл в Смольном рабочую встречу с Эллой Памфиловой
13:30
В восьми районах Петербурга планируются ограничения дорожного движения
13:27
В Петербурге световые проекции украсят фасады зданий к Дню защитника Отечества
12:40
В Петербурге «форточника» из Махачкалы изобличили еще в двух кражах
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Беглов наградил петербургского работника сферы ЖКХ, спасшего ребёнка

Беглов наградил петербургского работника сферы ЖКХ, спасшего ребёнка

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Администрация Петербурга
Александр Беглов наградил петербургского работника сферы ЖКХ, спасшего ребёнка на Петрозаводской улице

В Смольном губернатор Александр Беглов провел торжественную церемонию, на которой вручил знак отличия «За доблесть в спасении» специалисту ручного труда Хайрулло Ибадуллаеву. Эта награда была вручена в знак признания его мужества и самоотверженности, проявленных в критической ситуации, когда он спас жизнь маленькому мальчику.

Происшествие случилось 22 февраля, когда Хайрулло, работая в своем привычном окружении, заметил, как ребенок, играя у открытого окна на седьмом этаже многоквартирного дома на Петрозаводской улице в Петроградском районе, неожиданно выпал вниз. В этот момент Хайрулло не раздумывая принял решение о том, чтобы рискнуть своей жизнью и попытаться спасти мальчика. Он сумел вовремя среагировать и подбежать к месту падения, где ему удалось поймать ребенка в воздухе, тем самым предотвратив трагедию. Благодаря этому смелому поступку, мальчик не только выжил, но и был срочно доставлен в медицинское учреждение для получения необходимой помощи.

Александр Беглов, обращаясь к Хайрулло Ибадуллаеву, выразил свою искреннюю благодарность за этот героический поступок. «Хотел бы поблагодарить Вас за Ваш поступок — он действительно мужской. Вы не думали о себе. Сами пострадали, но спасли жизнь семилетнему ребёнку. Весь наш город говорит Вам огромное спасибо. Такое добро не забывается никогда. Ваша семья может Вами гордиться», — сказал губернатор, подчеркивая важность и значимость этого акта благородства.

Хайрулло Ибадуллаев, которому сейчас 36 лет, работает в клининговой компании и живет в Выборгском районе Санкт-Петербурга с декабря 2025 года. До этого он трудился на уборке улиц в Оренбурге. В личной жизни он женат, однако его супруга и четверо дочерей остаются на родине — в Узбекистане.

На церемонии в Смольном Хайрулло также получил в подарок от губернатора памятные часы, символизирующие его героизм. Не только на уровне города, но и на международной арене его поступок был отмечен. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев наградил Хайрулло медалью «Жасорат», что в переводе означает «Мужество». Кроме того, за свои героические действия он стал лауреатом премии имени Тиграна Кеосаяна, которая включает в себя денежное вознаграждение в размере одного миллиона рублей.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

1-10-2018, 09:14
В Петроградском районе ребенок выпал из окна
2-07-2022, 11:24
В Веселом Поселке ребенок выпал из окна
26-12-2019, 13:29
Беглов вручил петербуржцам государственные награды
13-12-2022, 18:54
В Смольном петербуржцам вручили государственные награды
3-10-2024, 12:01
Губернатор Петербурга наградил росгвардейцев-водолазов знаками отличия «За доблесть в спасении»
15-12-2023, 15:13
В парке Героев-Пожарных открыли памятник пожарным и спасателям

Происшествия на дорогах

Вчера, 11:48
Под Лодейным полем в лобовом ДТП погиб пассажир "Лады"
Вчера, 10:28
В Петербурге пожарный автомобиль насмерть сбил 6-летнего мальчика
21-02-2026, 11:28
В Ленобласти на трассе «Кола» в ДТП с грузавиками погид водитель «Лады»
21-02-2026, 11:22
Во Фрунзенском районе в ДТП пострадала 4-летняя пассажирка иномарки
Наверх