Беглов наградил петербургского работника сферы ЖКХ, спасшего ребёнка

В Смольном губернатор Александр Беглов провел торжественную церемонию, на которой вручил знак отличия «За доблесть в спасении» специалисту ручного труда Хайрулло Ибадуллаеву. Эта награда была вручена в знак признания его мужества и самоотверженности, проявленных в критической ситуации, когда он спас жизнь маленькому мальчику.

Происшествие случилось 22 февраля, когда Хайрулло, работая в своем привычном окружении, заметил, как ребенок, играя у открытого окна на седьмом этаже многоквартирного дома на Петрозаводской улице в Петроградском районе, неожиданно выпал вниз. В этот момент Хайрулло не раздумывая принял решение о том, чтобы рискнуть своей жизнью и попытаться спасти мальчика. Он сумел вовремя среагировать и подбежать к месту падения, где ему удалось поймать ребенка в воздухе, тем самым предотвратив трагедию. Благодаря этому смелому поступку, мальчик не только выжил, но и был срочно доставлен в медицинское учреждение для получения необходимой помощи.

Александр Беглов, обращаясь к Хайрулло Ибадуллаеву, выразил свою искреннюю благодарность за этот героический поступок. «Хотел бы поблагодарить Вас за Ваш поступок — он действительно мужской. Вы не думали о себе. Сами пострадали, но спасли жизнь семилетнему ребёнку. Весь наш город говорит Вам огромное спасибо. Такое добро не забывается никогда. Ваша семья может Вами гордиться», — сказал губернатор, подчеркивая важность и значимость этого акта благородства.

Хайрулло Ибадуллаев, которому сейчас 36 лет, работает в клининговой компании и живет в Выборгском районе Санкт-Петербурга с декабря 2025 года. До этого он трудился на уборке улиц в Оренбурге. В личной жизни он женат, однако его супруга и четверо дочерей остаются на родине — в Узбекистане.

На церемонии в Смольном Хайрулло также получил в подарок от губернатора памятные часы, символизирующие его героизм. Не только на уровне города, но и на международной арене его поступок был отмечен. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев наградил Хайрулло медалью «Жасорат», что в переводе означает «Мужество». Кроме того, за свои героические действия он стал лауреатом премии имени Тиграна Кеосаяна, которая включает в себя денежное вознаграждение в размере одного миллиона рублей.