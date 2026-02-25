Исторический парк «Россия – Моя история» запустил онлайн-диктант «Приближая Победу»

24 февраля текущего года в музейно-выставочном центре "Россия – Моя история" состоялся старт VII ежегодного историко-патриотического онлайн диктанта под названием "Приближая Победу: Россия. Суверенитет. Будущее". Это мероприятие собрало около 300 участников, которые решили проверить свои знания по истории России. Среди них были студенты таких учебных заведений, как Российский государственный педагогический университет имени А.И. Герцена, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС), курсанты Академии войск национальной гвардии Российской Федерации, Университета Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), Академии милиции имени Н.А. Щелокова, а также воспитанники Центра патриотического воспитания молодежи "Дзержинец".

Вопросы для диктанта были озвучены их авторами, которые являются членами организационного комитета. К ним относятся такие уважаемые личности, как Косткина Л.А., председатель Санкт-Петербургского отделения международного общественного Фонда "Российский фонд мира", Черняга О.А., генеральный директор Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения культуры "Музейно-выставочный центр", а также председатель Санкт-Петербургского регионального отделения Российского военно-исторического общества (РВИО), и Соколов Р.А., доцент и проректор по воспитательной деятельности и молодежной политике РГПУ имени А.И. Герцена. Среди почетных гостей мероприятия можно отметить Гончарова А.А., представителя Фонда "Защитники Отечества", и Милютенко Н.И., ведущего научного сотрудника Президентской библиотеки.

Основной целью этого мероприятия является создание условий для единения российского гражданского общества в условиях современных исторических вызовов. Организаторы стремятся внести общий вклад в будущее России, её величие и суверенитет. Кроме того, диктант служит важным напоминанием о преступлениях нацистов против человечества как в годы Великой Отечественной войны, так и в наши дни. Это также призыв к потомкам помнить о чудовищных злодеяниях, которые не имеют срока давности.

Каждый желающий старше 12 лет может принять участие в диктанте. Участникам предстоит выбрать правильные ответы на вопросы, касающиеся истории России. Эти вопросы были составлены экспертами из сферы культуры и образования, а также историками и общественными деятелями. В этом году в диктанте впервые появились вопросы, связанные с современной политической обстановкой и специальной военной операцией (СВО).

Онлайн диктант будет доступен для участия до 24 марта 2026 года по специальной ссылке . В апреле 2026 года будут определены победители, которые получат именные дипломы за свои достижения. Остальные участники, независимо от результатов, получат сертификаты об участии. Все итоги диктанта будут опубликованы на сайте музейно-выставочного центра "Россия – Моя история". Торжественное награждение победителей пройдет на площадке этого же центра, что добавит мероприятию особую торжественность и значимость.

Организаторами диктанта выступают Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры "Музейно-выставочный центр", Санкт-Петербургское региональное отделение Российского военно-исторического общества, а также другие заинтересованные организации, которые поддерживают идеи патриотизма и исторической памяти. Это событие стало важной вехой в патриотическом воспитании молодежи и укреплении исторической памяти в обществе, что, безусловно, способствует формированию гражданской идентичности и пониманию исторических процессов, оказавших влияние на судьбу России.