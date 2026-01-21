На трассе «Кола» при столкновении легковушки и бензовоза погибли два человека

На трассе «Кола» (Мурманское шоссе) 20 января около 17:30 произошла смертельная авария, в результате которой погибли два человека. На 151-м километре автодороги 71-летний водитель автомобиля «Nissan Murano» потерял контроль над транспортным средством и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовиком «Ситрак» с цистерной, за рулем которого находился 34-летний житель Петрозаводска.

В результате столкновения водитель «Nissan Murano» и его 71-летняя пассажирка скончались на месте происшествия.

По данному факту ДТП сотрудниками полиции проводится проверка. Ведется работа по установлению всех обстоятельств произошедшего.