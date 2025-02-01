В Ленобласти «Мазда 6» вылетела с трассы и загорелась. Погибли два человека

Сегодня днем, 1 февраля около 14 часов 20 минут на 107-ом километре трассы «"Санкт-Петербург - Псков», в Лужском районе Ленинградской области неустановленный водитель, управляя автомобилем «Мазда 6», не справился с управлением, съехал на обочину и врезался в столб, после чего автомобиль загорелся.

В результате дорожного происшествия водитель и неустановленный пассажир скончались на месте происшествия, еще одного пассажира, 1987 года рождения, госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

По факту ДТП сотрудники ГАИ проводят проверку, устанавливаются личности погибших.