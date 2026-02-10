ента новостей

Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти на трассе «Санкт-Петербург – Ручьи» в ДТП с грузовиком погиб водитель «Фольксваген Тигуан»

В Ленобласти на трассе «Санкт-Петербург – Ручьи» в ДТП с грузовиком погиб водитель «Фольксваген Тигуан»

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Проводится проверка по фату смертельной аварии в Ломоносовском районе Ленобласти

В результате дорожно-транспортного происшествия, случившегося 10 февраля около 7 утра на 49-м километре автотрассы «Санкт-Петербург – Ручьи», в Ломоносовском районе Ленобласти погиб 71-летний водитель автомобиля «Фольксваген Тигуан». Авария произошла, когда мужчина, совершая маневр разворота, не предоставил преимущество в движении и столкнулся с двигавшимся в попутном направлении грузовым автомобилем «Шакман». Водитель грузовика 45 лет не пострадал.

Смерть водителя «Фольксвагена» наступила на месте ДТП до прибытия медицинских работников.

В настоящее время компетентные органы проводят проверку по данному факту, в рамках которой выясняются все обстоятельства и причины произошедшей трагедии.

Ленобласть, Ломоносовский район, ДТП
