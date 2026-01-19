ента новостей

Питерец.ру » Происшествия » На трассе "Кола" в лобовом ДТП с КАМАЗом погибли водитель и пассажир легковушки

На трассе "Кола" в лобовом ДТП с КАМАЗом погибли водитель и пассажир легковушки

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
ГУ МВД
Полицейские проводят проверку по факту смертельного ДТП на трассе "Кола" в Волховском районе Ленобласти с участием грузовика и легкового автомобиля

В Волховском районе Ленинградской области, на 129-м километре трассы «Кола», 18 января, примерно в 16:20, произошло смертельное ДТП. 19-летний водитель автомобиля «Киа Спектра», двигаясь в направлении Санкт-Петербурга, потерял контроль над транспортным средством и выехал на встречную полосу, где совершил лобовое столкновение с грузовиком «Камаз» с полуприцепом.

В результате данного инцидента водитель легкового автомобиля и его пассажирка, чья личность пока не установлена, получили травмы, несовместимые с жизнью, и скончались на месте происшествия до приезда медиков.

В настоящее время сотрудники ГАИ проводят проверку по факту ДТП. Выясняются все обстоятельства и детали произошедшего.

Все по теме: Ленобласть, Волховский район, ДТП
