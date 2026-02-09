ента новостей

13:16
В Петербурге согласован облик Храма святых благоверных князей Бориса и Глеба на Синопской набережной
13:13
Беглов поздравил с 35-летием Всемирный клуб петербуржцев
13:07
В Петропавловском соборе отслужили панихиду по Петру Первому
13:04
В Ленобласти стартовали первые зимние игры Александра Невского
09:40
В Петербурге задержали подозреваемых в обмане пенсионерки из поселка Молодцово
09:31
В Петербурге поймали «дропа», обманувшего пенсионерку с Бухарестской улицы
09:27
Во Фрунзенском районе задержали подозреваемого в грабеже
09:22
На трассе «Скандинавия» грузовик насмерть сбил водителя легковушки, который подкачиал колесо
13:51
На Васильевском острове задержали курьера телефонных мошенников
13:46
В Петербурге мужчина в пункте выдачи заказов выстрелил из аэрозольного устройства
13:42
В центре Петербурга задержали подозреваемого в сбыте наркотиков
13:39
В Петербурге пожилая женщина по указаниям мошенников ограбила пенсионерку
13:32
В Петербурге задержали юношу, ограбившего магазин на Муринской дороге
14:06
В Петербурге задержали уличную торговку, за кражу денег у пенсионерки
13:42
В Петербурге представили новый инновационный центр молодежного туризма
13:38
В трех районах Петербурга ограничат движение транспорта
13:34
Беглов почтил память Ксении Петербургской на Смоленском кладбище
13:19
В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с Васильевского острова
13:11
В Петербурге задержали двоих 19-летних дропов мошенников
13:08
В Петербурге выявили схему хищения денежных средств через маркетплейсы
09:35
В Петергофе полицейские пресекли бизнес наркоплантаторов
09:18
В центре Петербурга полицейские искали нелегалов
09:15
В Петербурге стартуют всероссийские соревнования и любительский Кубок России по зимнему плаванию
21:54
СКА победил «Северсталь» со счётом 3:1
16:49
На путепроводе над КАД введут реверсивное движение
14:31
Петербург начали готовить к весне – в городе началась формовочная обрезка деревьев
14:28
В Шушарах открылся новый детский сад на Валдайской улице
14:25
В Невском районе единороссы провели встречу школьников с жительницей блокадного Ленинграда
14:02
В Петербурге продолжается создание современной и удобной сети веломаршрутов
10:06
В Кудрово задержаны участники конфликта в баре
В Петербурге поймали «дропа», обманувшего пенсионерку с Бухарестской улицы

Полицейские Фрунзенского района задержали «дропа», обманувшего пенсионерку 

Вечером 1 февраля в отдел полиции Фрунзенского района Петербурга поступило заявление от 73-летней местной жительницы. По ее словам, в конце января неизвестные, связавшись с ней по телефону, под предлогом декларирования наличных денег, убедили ее передать курьеру значительную сумму – 843 000 рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 159 Уголовного кодекса РФ, предусматривающей ответственность за мошенничество, совершенное в крупном размере.

В рамках проведенных оперативно-розыскных мероприятий 7 февраля, около 15:00, в аэропорту «Пулково» сотрудниками уголовного розыска был задержан 21-летний молодой человек. Он является уроженцем поселка Новогорелово Ленинградской области и подозревается в причастности к указанному мошенничеству. Задержание произведено в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ.

Все по теме: Фрунзенский район, мошенничество, пенсионеры
