В Петербурге поймали «дропа», обманувшего пенсионерку с Бухарестской улицы

Вечером 1 февраля в отдел полиции Фрунзенского района Петербурга поступило заявление от 73-летней местной жительницы. По ее словам, в конце января неизвестные, связавшись с ней по телефону, под предлогом декларирования наличных денег, убедили ее передать курьеру значительную сумму – 843 000 рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 159 Уголовного кодекса РФ, предусматривающей ответственность за мошенничество, совершенное в крупном размере.

В рамках проведенных оперативно-розыскных мероприятий 7 февраля, около 15:00, в аэропорту «Пулково» сотрудниками уголовного розыска был задержан 21-летний молодой человек. Он является уроженцем поселка Новогорелово Ленинградской области и подозревается в причастности к указанному мошенничеству. Задержание произведено в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ.