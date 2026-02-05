В Петербурге полицейские искали нелегалов на стойках Московского района

В Московском районе Санкт-Петербурга полиция провела масштабную операцию по проверке строительных площадок. Основное внимание уделялось стройкам на Среднерогатской и Кубинской улицах, где трудятся иностранные рабочие.

В мероприятии участвовало около ста сотрудников полиции, включая специалистов по миграционным вопросам, бойцов спецподразделения и кинологов. Перед началом проверки территория стройплощадок была обследована с воздуха с использованием квадрокоптера для более точной ориентации на местности.

Кинологи со служебными собаками тщательно проверили жилые модули и личные вещи рабочих. В ходе рейда было проверено около 500 иностранных граждан, включая выходцев из стран ближнего зарубежья и Восточной Азии.

Приблизительно 60 человек были доставлены в отделения полиции для углубленной проверки, хотя часть из них находилась и работала в России легально. Из-за языковых трудностей некоторые иностранцы не сразу смогли предоставить необходимые документы, поэтому были приглашены переводчики для оказания помощи. После подтверждения законности пребывания эти граждане были освобождены.

Тем не менее, были зафиксированы нарушения. В отношении 40 иностранцев были составлены протоколы об административных правонарушениях, связанных с нарушением миграционных законов.

Подобные профилактические рейды проводятся систематически с целью контроля миграционной ситуации и обеспечения общественного порядка в городе.