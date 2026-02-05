ента новостей

21:54
СКА победил «Северсталь» со счётом 3:1
16:49
На путепроводе над КАД введут реверсивное движение
14:31
Петербург начали готовить к весне – в городе началась формовочная обрезка деревьев
14:28
В Шушарах открылся новый детский сад на Валдайской улице
14:25
В Невском районе единороссы провели встречу школьников с жительницей блокадного Ленинграда
14:02
В Петербурге продолжается создание современной и удобной сети веломаршрутов
10:06
В Кудрово задержаны участники конфликта в баре
09:45
В Петербурге задержали юную курьерша мошенников
09:43
В Петербурге задержали пожилую женщину, подозреваемую в сотрудничестве с мошенниками
09:34
В Невском районе задержали 60-летнего наркосбытчика
09:11
В Петербурге полицейские искали нелегалов на стойках Московского района
19:18
На трассе «Вологда - Тихвин - Р21 «Кола»» в ДТП с грузовиком погиб водитель «Рено Дастер»
13:00
В Ленобласти на трассе «Вологда-Тихвин-Кола» в ДТП пострадали двое детей
12:55
В Приморском районе иномарка сбила 13-летнюю девочку
12:52
В центре Петербурга задержали курьера мошенников, обманувших пенсионерку
12:48
В двух районах Петербурга ограничат движение транспорта
12:43
В Петербурге задержали юного курьера мошенников, обманувших пенсионерку с проспекта Энергетиков
12:38
В Красногвардейском районе задержали подозреваемого в грабеже
12:34
В Тосно задержали стрелка из травматического пистолета
12:29
В Калининском районе задержали уличного грабителя
12:25
В Петербурге задержали пару, распространявшую гашиш
09:45
Стартовала регистрация на «Мой Бизнес Forum»
09:40
Кинофестиваль документальных фильмов «Рерихи. Мир через Культуру»
22:39
СКА обыграл минское «Динамо» по буллитам
20:46
Выставка «Мир особенных сердец»
20:38
В Петербурге открыти улицу в честь начальника милиции блокадного Ленинграда Евгения Грушко
20:34
В Новогорелово женщина выбросила своих детей с 16 этажа, после чего свела счеты с жизнью
13:51
Фестиваль «Сударыня Масленица»
13:48
Выставка «Фронтовой быт»
11:15
Ленобласть расширяет сферы сотрудничества с Турцией
В Петербурге полицейские искали нелегалов на стойках Московского района

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
ГУ МВД
Полицейские Петербурга провели масштабную проверку строек в Московском районе

В Московском районе Санкт-Петербурга полиция провела масштабную операцию по проверке строительных площадок. Основное внимание уделялось стройкам на Среднерогатской и Кубинской улицах, где трудятся иностранные рабочие.

В мероприятии участвовало около ста сотрудников полиции, включая специалистов по миграционным вопросам, бойцов спецподразделения и кинологов. Перед началом проверки территория стройплощадок была обследована с воздуха с использованием квадрокоптера для более точной ориентации на местности.

Кинологи со служебными собаками тщательно проверили жилые модули и личные вещи рабочих. В ходе рейда было проверено около 500 иностранных граждан, включая выходцев из стран ближнего зарубежья и Восточной Азии.

Приблизительно 60 человек были доставлены в отделения полиции для углубленной проверки, хотя часть из них находилась и работала в России легально. Из-за языковых трудностей некоторые иностранцы не сразу смогли предоставить необходимые документы, поэтому были приглашены переводчики для оказания помощи. После подтверждения законности пребывания эти граждане были освобождены.

Тем не менее, были зафиксированы нарушения. В отношении 40 иностранцев были составлены протоколы об административных правонарушениях, связанных с нарушением миграционных законов.

Подобные профилактические рейды проводятся систематически с целью контроля миграционной ситуации и обеспечения общественного порядка в городе.

