В Петербурге пожилая женщина по указаниям мошенников ограбила пенсионерку
В Петербурге стартуют всероссийские соревнования и любительский Кубок России по зимнему плаванию
Все новости
В Петербурге пожилая женщина по указаниям мошенников ограбила пенсионерку

В Петербурге пожилая женщина по указаниям мошенников ограбила пенсионерку

Полицейские задержали пожилую жительницу Московского района, причастную к обману телефонными мошенниками жительницы Петербурга

7 февраля в квартире по улице Победы, дом 9, была задержана 74-летняя женщина. Пенсионерку подозревают в совершении разбойного нападения.

Это задержание стало следствием обращения 6 февраля в полицию Кировского района 72-летней местной жительницы. Потерпевшая сообщила, что около 19:10 ей в дверь позвонила незнакомка. Представившись соседкой, она попросила помочь и прошла в комнату. Там злоумышленница похитила 80 000 рублей из шкафа. Затем, выходя из квартиры, она взяла кухонный нож, угрожая им, скрылась.

По предварительным данным, задержанная сама стала жертвой телефонных мошенников. Она действовала по их указаниям, полагая, что участвует в некоей специальной операции.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 162 Уголовного кодекса РФ. Решается вопрос об избрании меры пресечения для задержанной.

Кировский район, разбойное нападение, пенсионеры
