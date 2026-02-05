ента новостей

21:54
СКА победил «Северсталь» со счётом 3:1
16:49
На путепроводе над КАД введут реверсивное движение
14:31
Петербург начали готовить к весне – в городе началась формовочная обрезка деревьев
14:28
В Шушарах открылся новый детский сад на Валдайской улице
14:25
В Невском районе единороссы провели встречу школьников с жительницей блокадного Ленинграда
14:02
В Петербурге продолжается создание современной и удобной сети веломаршрутов
10:06
В Кудрово задержаны участники конфликта в баре
09:45
В Петербурге задержали юную курьерша мошенников
09:43
В Петербурге задержали пожилую женщину, подозреваемую в сотрудничестве с мошенниками
09:34
В Невском районе задержали 60-летнего наркосбытчика
09:11
В Петербурге полицейские искали нелегалов на стойках Московского района
19:18
На трассе «Вологда - Тихвин - Р21 «Кола»» в ДТП с грузовиком погиб водитель «Рено Дастер»
13:00
В Ленобласти на трассе «Вологда-Тихвин-Кола» в ДТП пострадали двое детей
12:55
В Приморском районе иномарка сбила 13-летнюю девочку
12:52
В центре Петербурга задержали курьера мошенников, обманувших пенсионерку
12:48
В двух районах Петербурга ограничат движение транспорта
12:43
В Петербурге задержали юного курьера мошенников, обманувших пенсионерку с проспекта Энергетиков
12:38
В Красногвардейском районе задержали подозреваемого в грабеже
12:34
В Тосно задержали стрелка из травматического пистолета
12:29
В Калининском районе задержали уличного грабителя
12:25
В Петербурге задержали пару, распространявшую гашиш
09:45
Стартовала регистрация на «Мой Бизнес Forum»
09:40
Кинофестиваль документальных фильмов «Рерихи. Мир через Культуру»
22:39
СКА обыграл минское «Динамо» по буллитам
20:46
Выставка «Мир особенных сердец»
20:38
В Петербурге открыти улицу в честь начальника милиции блокадного Ленинграда Евгения Грушко
20:34
В Новогорелово женщина выбросила своих детей с 16 этажа, после чего свела счеты с жизнью
13:51
Фестиваль «Сударыня Масленица»
13:48
Выставка «Фронтовой быт»
11:15
Ленобласть расширяет сферы сотрудничества с Турцией
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Петербург начали готовить к весне – в городе началась формовочная обрезка деревьев

Петербург начали готовить к весне – в городе началась формовочная обрезка деревьев

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Администрация Петербурга
Александр Беглов: Садово-парковые предприятия Петербурга готовятся к весне – в городе началась формовочная обрезка деревьев

Городские садово-парковые предприятия Санкт-Петербурга активно готовятся к наступлению нового теплого сезона, и в этом контексте на видовых локациях города, а также в его исторических пригородах началась важная процедура формовочной обрезки деревьев. Эти работы также охватывают Кронштадт, где садоводы занимаются приведением в порядок липовых деревьев, растущих на Тулонской аллее. Обрезка деревьев осуществляется с учетом климатических условий, характерных для Петербурга, а также с соблюдением строгих требований, направленных на сохранение зеленого фонда города.

Процесс обрезки ветвей деревьев осуществляется в период, когда температура воздуха опускается ниже нуля градусов, что позволяет растениям находиться в состоянии покоя. Это время считается наиболее благоприятным для проведения таких работ, поскольку минимизирует стресс для деревьев. Специалисты, занимающиеся обрезкой, уделяют особое внимание состоянию здоровья деревьев: они удаляют побеги, которые отстают в росте, а также слабые, больные и усыхающие ветви. В этом году планируется провести формовочную обрезку примерно пяти тысяч деревьев, что является значительным объемом работы. Кроме того, санитарная обрезка ожидает 49 тысяч деревьев, что также подчеркивает масштаб проводимых мероприятий по уходу за зелеными насаждениями.

Что касается кустарников, то их аккуратной формировке предстоит уделить внимание на площади 716 тысяч экземпляров. Это позволит не только улучшить внешний вид зеленых насаждений, но и создать более комфортные условия для жителей и гостей города. В рамках подготовки к сезону также составлены планы по цветочному оформлению видовых мест, площадей, улиц и скверов. В настоящее время в оранжереях активно ведется посев цветов, которые будут первыми высажены в открытый грунт к майским праздникам. Это важный этап, который позволит создать яркие и привлекательные цветочные композиции, радуя глаз горожан и туристов.

Кроме того, разрабатывается адресный план по компенсационному озеленению территорий города, что является важным шагом в направлении улучшения экологической ситуации. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подчеркнул, что озеленение — это не просто элемент благоустройства, а необходимое условие для обеспечения благополучия жителей и создания хорошей экологической обстановки в мегаполисе. Он отметил, что в рамках одного из десяти приоритетов развития города, а именно «Комфорт и уют в городе», продолжается работа по расширению зеленых зон как в центре, так и в других районах.

Губернатор также напомнил о новом Генеральном плане, который рассчитан до 2040 года с прогнозным периодом до 2050 года. Согласно этому плану, территории зеленых насаждений должны составить почти 30% от общей площади Санкт-Петербурга. Это позволит сформировать природно-рекреационный каркас города, способствующий улучшению экологической ситуации и созданию комфортных условий для отдыха жителей, а также реализации принципов устойчивого развития.

В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» в 2025 году в Центральном районе города обновили четыре сквера. Эти скверы находятся на пересечении улиц Некрасова и Маяковского, а также Джазовый сквер, расположенный неподалеку от Филармонии джазовой музыки. Кроме того, был обновлен сквер имени Галины Старовойтовой на Суворовском проспекте и сквер Соловьёва-Седого, который находится в самом сердце Невского проспекта.

Важно отметить, что в процессе создания новых общественных пространств необходимо учитывать мнение жителей города и ориентироваться на их предложения. Это позволяет сделать пространство более комфортным и удобным для всех, кто его использует. Таким образом, работа по озеленению и благоустройству продолжается, и, безусловно, это окажет положительное влияние на качество жизни в Санкт-Петербурге.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

11-04-2024, 15:53
В Петербурге стартует весенняя акция по посадкам деревьев и кустарников
1-10-2025, 12:41
В Петербурге начался осенний месячник по благоустройству
12-05-2023, 19:14
Смольный запутался в «показаниях» по уничтожению деревьев на берегу Карповки
16-03-2014, 13:36
Мечты о лете
5-08-2015, 08:40
Лопухинский сад открыл свои двери после длительной реконструкции
20-12-2019, 07:13
Каковы последствия урагана

Происшествия на дорогах

Вчера, 19:18
На трассе «Вологда - Тихвин - Р21 «Кола»» в ДТП с грузовиком погиб водитель «Рено Дастер»
Вчера, 13:00
В Ленобласти на трассе «Вологда-Тихвин-Кола» в ДТП пострадали двое детей
Вчера, 12:55
В Приморском районе иномарка сбила 13-летнюю девочку
2-02-2026, 20:32
В Ленобласти на трассе «Вологда - Тихвин - Р21 «Кола» в ДТП погиб водитель иномарки
Наверх