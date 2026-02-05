Петербург начали готовить к весне – в городе началась формовочная обрезка деревьев

Городские садово-парковые предприятия Санкт-Петербурга активно готовятся к наступлению нового теплого сезона, и в этом контексте на видовых локациях города, а также в его исторических пригородах началась важная процедура формовочной обрезки деревьев. Эти работы также охватывают Кронштадт, где садоводы занимаются приведением в порядок липовых деревьев, растущих на Тулонской аллее. Обрезка деревьев осуществляется с учетом климатических условий, характерных для Петербурга, а также с соблюдением строгих требований, направленных на сохранение зеленого фонда города.

Процесс обрезки ветвей деревьев осуществляется в период, когда температура воздуха опускается ниже нуля градусов, что позволяет растениям находиться в состоянии покоя. Это время считается наиболее благоприятным для проведения таких работ, поскольку минимизирует стресс для деревьев. Специалисты, занимающиеся обрезкой, уделяют особое внимание состоянию здоровья деревьев: они удаляют побеги, которые отстают в росте, а также слабые, больные и усыхающие ветви. В этом году планируется провести формовочную обрезку примерно пяти тысяч деревьев, что является значительным объемом работы. Кроме того, санитарная обрезка ожидает 49 тысяч деревьев, что также подчеркивает масштаб проводимых мероприятий по уходу за зелеными насаждениями.

Что касается кустарников, то их аккуратной формировке предстоит уделить внимание на площади 716 тысяч экземпляров. Это позволит не только улучшить внешний вид зеленых насаждений, но и создать более комфортные условия для жителей и гостей города. В рамках подготовки к сезону также составлены планы по цветочному оформлению видовых мест, площадей, улиц и скверов. В настоящее время в оранжереях активно ведется посев цветов, которые будут первыми высажены в открытый грунт к майским праздникам. Это важный этап, который позволит создать яркие и привлекательные цветочные композиции, радуя глаз горожан и туристов.

Кроме того, разрабатывается адресный план по компенсационному озеленению территорий города, что является важным шагом в направлении улучшения экологической ситуации. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подчеркнул, что озеленение — это не просто элемент благоустройства, а необходимое условие для обеспечения благополучия жителей и создания хорошей экологической обстановки в мегаполисе. Он отметил, что в рамках одного из десяти приоритетов развития города, а именно «Комфорт и уют в городе», продолжается работа по расширению зеленых зон как в центре, так и в других районах.

Губернатор также напомнил о новом Генеральном плане, который рассчитан до 2040 года с прогнозным периодом до 2050 года. Согласно этому плану, территории зеленых насаждений должны составить почти 30% от общей площади Санкт-Петербурга. Это позволит сформировать природно-рекреационный каркас города, способствующий улучшению экологической ситуации и созданию комфортных условий для отдыха жителей, а также реализации принципов устойчивого развития.

В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» в 2025 году в Центральном районе города обновили четыре сквера. Эти скверы находятся на пересечении улиц Некрасова и Маяковского, а также Джазовый сквер, расположенный неподалеку от Филармонии джазовой музыки. Кроме того, был обновлен сквер имени Галины Старовойтовой на Суворовском проспекте и сквер Соловьёва-Седого, который находится в самом сердце Невского проспекта.

Важно отметить, что в процессе создания новых общественных пространств необходимо учитывать мнение жителей города и ориентироваться на их предложения. Это позволяет сделать пространство более комфортным и удобным для всех, кто его использует. Таким образом, работа по озеленению и благоустройству продолжается, и, безусловно, это окажет положительное влияние на качество жизни в Санкт-Петербурге.