В Петербурге поймали «дропа» мошенников, обманувших пенсионерку с Будапештской улицы

Первого октября в правоохранительные органы Фрунзенского района Петербурга поступило заявление от 79-летней женщины, проживающей в доме номер 4 на Будапештской улице. В своем обращении она указала, что стала жертвой обмана. Неизвестные лица в ходе телефонного разговора, используя вымышленную историю о дорожно-транспортном происшествии с участием родственницы, убедили её передать курьеру один миллион рублей.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело в соответствии с частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, квалифицирующей мошенничество в крупном размере.

Как стало известно "Питерец.ру", в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий, 6 октября был задержан 20-летний петербуржец, проживающий на Витебском проспекте. Молодой человек, ранее не имевший проблем с законом, подозревается в соучастии в совершении указанного преступления.

В отношении задержанного применена мера процессуального принуждения, предусмотренная статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, регламентирующей основания задержания подозреваемого.