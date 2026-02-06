ента новостей

14:06
В Петербурге задержали уличную торговку, за кражу денег у пенсионерки
13:42
В Петербурге представили новый инновационный центр молодежного туризма
13:38
В трех районах Петербурга ограничат движение транспорта
13:34
Беглов почтил память Ксении Петербургской на Смоленском кладбище
13:19
В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с Васильевского острова
13:11
В Петербурге задержали двоих 19-летних дропов мошенников
13:08
В Петербурге выявили схему хищения денежных средств через маркетплейсы
09:35
В Петергофе полицейские пресекли бизнес наркоплантаторов
09:18
В центре Петербурга полицейские искали нелегалов
09:15
В Петербурге стартуют всероссийские соревнования и любительский Кубок России по зимнему плаванию
21:54
СКА победил «Северсталь» со счётом 3:1
16:49
На путепроводе над КАД введут реверсивное движение
14:31
Петербург начали готовить к весне – в городе началась формовочная обрезка деревьев
14:28
В Шушарах открылся новый детский сад на Валдайской улице
14:25
В Невском районе единороссы провели встречу школьников с жительницей блокадного Ленинграда
14:02
В Петербурге продолжается создание современной и удобной сети веломаршрутов
10:06
В Кудрово задержаны участники конфликта в баре
09:45
В Петербурге задержали юную курьерша мошенников
09:43
В Петербурге задержали пожилую женщину, подозреваемую в сотрудничестве с мошенниками
09:34
В Невском районе задержали 60-летнего наркосбытчика
09:11
В Петербурге полицейские искали нелегалов на стойках Московского района
19:18
На трассе «Вологда - Тихвин - Р21 «Кола»» в ДТП с грузовиком погиб водитель «Рено Дастер»
13:00
В Ленобласти на трассе «Вологда-Тихвин-Кола» в ДТП пострадали двое детей
12:55
В Приморском районе иномарка сбила 13-летнюю девочку
12:52
В центре Петербурга задержали курьера мошенников, обманувших пенсионерку
12:48
В двух районах Петербурга ограничат движение транспорта
12:43
В Петербурге задержали юного курьера мошенников, обманувших пенсионерку с проспекта Энергетиков
12:38
В Красногвардейском районе задержали подозреваемого в грабеже
12:34
В Тосно задержали стрелка из травматического пистолета
12:29
В Калининском районе задержали уличного грабителя
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали уличную торговку, за кражу денег у пенсионерки

В Петербурге задержали уличную торговку, за кражу денег у пенсионерки

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полиция Фрунзенского района Петербурга задержала уличную торговку, подозреваемую в краже у пенсионерки

10 000 рублей лишилась 84-летняя петербурженка, став жертвой мошенничества у метро «Международная». Инцидент произошел 3 февраля, когда две незнакомки заманили пенсионерку к банкомату, под предлогом покупки брюк, и обманным путем завладели ее банковской картой и PIN-кодом. Пока одна из злоумышленниц руководила действиями пожилой женщины, ее сообщница сняла наличные. Деньги были похищены, а преступницы скрылись.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о краже (п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ).

Спустя день, 5 февраля, благодаря оперативным действиям сотрудников уголовного розыска Фрунзенского района, была задержана 55-летняя безработная жительница Выборгского района. Ранее судимая женщина подозревается в совершении мошенничества. Она была задержана в соответствии со статьей 91 УПК РФ.

Все по теме: Фрунзенский район, кража
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

11-02-2023, 14:39
В Петербурге задержана злоумышленница, обманувшая пенсионерку
Вчера, 09:45
В Петербурге задержали юную курьерша мошенников
4-04-2025, 10:37
В Петербурге поймали представительницу кочевого народа за кражу мобильного телефона
15-03-2023, 10:40
В Невском районе задержали подозреваемую в краже банковской карты у пенсионерки
13-01-2023, 11:15
В Петродворцовом районе задержана злоумышленница по подозрению в мошенничестве в отношении пенсионерки
21-06-2022, 12:34
В Петербурге задержана подозреваемая в краже телефона

Происшествия на дорогах

4-02-2026, 19:18
На трассе «Вологда - Тихвин - Р21 «Кола»» в ДТП с грузовиком погиб водитель «Рено Дастер»
4-02-2026, 13:00
В Ленобласти на трассе «Вологда-Тихвин-Кола» в ДТП пострадали двое детей
4-02-2026, 12:55
В Приморском районе иномарка сбила 13-летнюю девочку
2-02-2026, 20:32
В Ленобласти на трассе «Вологда - Тихвин - Р21 «Кола» в ДТП погиб водитель иномарки
Наверх