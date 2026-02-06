В Петербурге задержали уличную торговку, за кражу денег у пенсионерки

10 000 рублей лишилась 84-летняя петербурженка, став жертвой мошенничества у метро «Международная». Инцидент произошел 3 февраля, когда две незнакомки заманили пенсионерку к банкомату, под предлогом покупки брюк, и обманным путем завладели ее банковской картой и PIN-кодом. Пока одна из злоумышленниц руководила действиями пожилой женщины, ее сообщница сняла наличные. Деньги были похищены, а преступницы скрылись.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о краже (п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ).

Спустя день, 5 февраля, благодаря оперативным действиям сотрудников уголовного розыска Фрунзенского района, была задержана 55-летняя безработная жительница Выборгского района. Ранее судимая женщина подозревается в совершении мошенничества. Она была задержана в соответствии со статьей 91 УПК РФ.