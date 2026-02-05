ента новостей

Питерец.ру » Общество » На путепроводе над КАД введут реверсивное движение

На путепроводе над КАД введут реверсивное движение

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Яндекс
Реверсивное движение введут на путепроводе над КАД в районе деревни Горбунки

Как информирует Федеральное казенное учреждение «Управление автомобильных дорог Северо-Запад», на 90-м километре федеральной автомобильной дороги А-118, которая представляет собой Кольцевую автодорогу, окружающую город Санкт-Петербург, планируется введение временных ограничений на пропускную способность. Это связано с проведением работ по замене шумозащитных экранов на путепроводе, который находится над основным движением КАД в районе деревни Горбунки, расположенной в Ломоносовском районе Ленинградской области. В связи с этими работами будет организовано реверсивное движение для автомобильного транспорта, что подразумевает использование одной полосы для движения в каждом направлении поочередно.

Скорость движения на данном путепроводе будет ограничена до 40 километров в час, чтобы обеспечить безопасность как водителей, так и рабочих, выполняющих замену экранов. Важно отметить, что на основном ходу КАД ограничения по движению не вводятся, что позволит сохранить нормальный поток транспортных средств на главной дороге. Для удобства и безопасности водителей в этом районе будут работать регулировщики дорожного движения, которые помогут организовать движение и предотвратить заторы.

Работы по замене шумозащитных экранов будут проводиться в период с 17 февраля по 10 марта текущего года. Начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский подчеркнул, что все мероприятия будут осуществляться в строгом соответствии с согласованной схемой организации дорожного движения. Это означает, что будут установлены временные дорожные знаки, а также ограждающие элементы, такие как водоналивные барьеры и дорожные конусы, которые помогут обозначить рабочую зону и обеспечить безопасность.

Кроме того, на путепроводе будет смонтирована световая сигнализация, включая сигнальные фонари дежурного освещения, что позволит улучшить видимость в условиях ограниченной видимости и в вечернее время. Работы будут осуществляться ежедневно в дневное время, с 09:00 до 20:00, что также поможет минимизировать влияние на вечерние и утренние часы пик, когда транспортный поток наиболее интенсивен. На данном путепроводе предусмотрено всего две полосы для движения, по одной в каждом направлении, что делает организацию реверсивного движения особенно важной для поддержания безопасного и эффективного транспортного потока.

Все по теме: КАД
