В Петербурге задержали пожилую женщину, подозреваемую в сотрудничестве с мошенниками

В Калининском районе Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело о мошенничестве после того, как 2 февраля в полицию обратилась пожилая женщина. 88-летняя пенсионерка, проживающая на Гражданском проспекте, сообщила, что 31 января стала жертвой обмана. Неизвестные лица, выдававшие себя за представителей различных организаций, позвонили ей и, используя предлог необходимости задекларировать денежные средства, убедили передать курьеру 300 тысяч рублей.

В рамках расследования, 4 февраля около 15:10, у дома №79 по Северному проспекту оперативники уголовного розыска задержали 66-летнюю женщину, подозреваемую в причастности к данному преступлению. Задержанная была доставлена в отделение полиции для проведения следственных действий и установления всех обстоятельств произошедшего.