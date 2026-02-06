В центре Петербурга полицейские искали нелегалов

В Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга утро ознаменовалось крупномасштабной полицейской операцией, охватившей два ключевых объекта. Сотрудники правоохранительных органов провели миграционный рейд, проверив документы у 50 постояльцев хостела на набережной реки Фонтанки, 90, а также у 120 граждан на Сенном рынке.

В хостеле большинство проживающих являются выходцами из стран ближнего зарубежья. Всех иностранцев доставили в районные отделения полиции для детальной проверки по базам данных. По результатам рейда, шестеро человек были привлечены к административной ответственности за нарушения миграционного законодательства.

Сенной рынок, который уже не в первый раз становится объектом подобных проверок, также подвергся инспекции. Хотя у большинства посетителей документы оказались в порядке, пятеро нарушителей миграционных правил были выявлены и доставлены в полицию для оформления административных протоколов.

В рамках операции к рейду присоединились и сотрудники ГИБДД. Ими было проверено более двадцати автомобилей, за нарушения правил дорожного движения составлен ряд протоколов. Один водитель, помимо штрафов за отсутствие полиса ОСАГО и непристегнутый ремень, стал фигурантом уголовного дела, попытавшись дать взятку инспектору.

Подобные масштабные проверки проводятся регулярно по инициативе руководства петербургской полиции с целью профилактики правонарушений и поддержания общественной безопасности в городе.