ента новостей

14:06
В Петербурге задержали уличную торговку, за кражу денег у пенсионерки
13:42
В Петербурге представили новый инновационный центр молодежного туризма
13:38
В трех районах Петербурга ограничат движение транспорта
13:34
Беглов почтил память Ксении Петербургской на Смоленском кладбище
13:19
В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с Васильевского острова
13:11
В Петербурге задержали двоих 19-летних дропов мошенников
13:08
В Петербурге выявили схему хищения денежных средств через маркетплейсы
09:35
В Петергофе полицейские пресекли бизнес наркоплантаторов
09:18
В центре Петербурга полицейские искали нелегалов
09:15
В Петербурге стартуют всероссийские соревнования и любительский Кубок России по зимнему плаванию
21:54
СКА победил «Северсталь» со счётом 3:1
16:49
На путепроводе над КАД введут реверсивное движение
14:31
Петербург начали готовить к весне – в городе началась формовочная обрезка деревьев
14:28
В Шушарах открылся новый детский сад на Валдайской улице
14:25
В Невском районе единороссы провели встречу школьников с жительницей блокадного Ленинграда
14:02
В Петербурге продолжается создание современной и удобной сети веломаршрутов
10:06
В Кудрово задержаны участники конфликта в баре
09:45
В Петербурге задержали юную курьерша мошенников
09:43
В Петербурге задержали пожилую женщину, подозреваемую в сотрудничестве с мошенниками
09:34
В Невском районе задержали 60-летнего наркосбытчика
09:11
В Петербурге полицейские искали нелегалов на стойках Московского района
19:18
На трассе «Вологда - Тихвин - Р21 «Кола»» в ДТП с грузовиком погиб водитель «Рено Дастер»
13:00
В Ленобласти на трассе «Вологда-Тихвин-Кола» в ДТП пострадали двое детей
12:55
В Приморском районе иномарка сбила 13-летнюю девочку
12:52
В центре Петербурга задержали курьера мошенников, обманувших пенсионерку
12:48
В двух районах Петербурга ограничат движение транспорта
12:43
В Петербурге задержали юного курьера мошенников, обманувших пенсионерку с проспекта Энергетиков
12:38
В Красногвардейском районе задержали подозреваемого в грабеже
12:34
В Тосно задержали стрелка из травматического пистолета
12:29
В Калининском районе задержали уличного грабителя
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В центре Петербурга полицейские искали нелегалов

В центре Петербурга полицейские искали нелегалов

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
ГУ МВД
В Адмиралтейском районе Петербурга началось с масштабной полицейской проверки

В Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга утро ознаменовалось крупномасштабной полицейской операцией, охватившей два ключевых объекта. Сотрудники правоохранительных органов провели миграционный рейд, проверив документы у 50 постояльцев хостела на набережной реки Фонтанки, 90, а также у 120 граждан на Сенном рынке.

В хостеле большинство проживающих являются выходцами из стран ближнего зарубежья. Всех иностранцев доставили в районные отделения полиции для детальной проверки по базам данных. По результатам рейда, шестеро человек были привлечены к административной ответственности за нарушения миграционного законодательства.

Сенной рынок, который уже не в первый раз становится объектом подобных проверок, также подвергся инспекции. Хотя у большинства посетителей документы оказались в порядке, пятеро нарушителей миграционных правил были выявлены и доставлены в полицию для оформления административных протоколов.

В рамках операции к рейду присоединились и сотрудники ГИБДД. Ими было проверено более двадцати автомобилей, за нарушения правил дорожного движения составлен ряд протоколов. Один водитель, помимо штрафов за отсутствие полиса ОСАГО и непристегнутый ремень, стал фигурантом уголовного дела, попытавшись дать взятку инспектору.

Подобные масштабные проверки проводятся регулярно по инициативе руководства петербургской полиции с целью профилактики правонарушений и поддержания общественной безопасности в городе.

Все по теме: Адмиралтейский район, мигранты
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

29-01-2026, 09:56
Полицейские провели масштабный миграционный рейд в Калининском районе Петербурга
28-01-2026, 11:20
В Калининском районе полицейские провели масштабный рейд на дорогах
7-09-2023, 10:08
Полицейские Петербурга провели миграционный рейд на на «Юноне»
16-03-2023, 09:40
В центре Петербурга полицейскими проведен рейд по выявлению мигрантов - нелегалов
3-09-2025, 10:49
В Киришах полицейсике искали нелегалов
23-10-2020, 14:05
В Петербурге на рынке полиция провела профилактический рейд

Происшествия на дорогах

4-02-2026, 19:18
На трассе «Вологда - Тихвин - Р21 «Кола»» в ДТП с грузовиком погиб водитель «Рено Дастер»
4-02-2026, 13:00
В Ленобласти на трассе «Вологда-Тихвин-Кола» в ДТП пострадали двое детей
4-02-2026, 12:55
В Приморском районе иномарка сбила 13-летнюю девочку
2-02-2026, 20:32
В Ленобласти на трассе «Вологда - Тихвин - Р21 «Кола» в ДТП погиб водитель иномарки
Наверх