В Петербурге стартуют всероссийские соревнования и любительский Кубок России по зимнему плаванию

В Санкт-Петербурге стартуют всероссийские соревнования и любительский Кубок России по зимнему плаванию. В течение двух дней ожидается участие 250 спортсменов из 25 российских регионов, а также гостей из Беларуси и Франции, которые бросят вызов ледяной воде Гребного канала.

Традиционно в рамках мероприятия пройдет закал-бег «МоржеРан». Участникам предложат преодолеть дистанцию в 3 километра с последующим заплывом на 25 метров. Для наиболее подготовленных предусмотрена более сложная трасса: 6 километров бега и 50 метров в ледяной воде.

Организаторы и зрители выражают пожелания всем участникам показать высокие результаты и своим выступлением согреть атмосферу соревнований.