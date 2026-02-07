ента новостей

Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге мужчина в пункте выдачи заказов выстрелил из аэрозольного устройства

В Петербурге мужчина в пункте выдачи заказов выстрелил из аэрозольного устройства

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Инцидент в пункте выдачи заказов в Московском районе обернулся уголовным делом

5 февраля в правоохранительные органы Московского района Петербурга поступила информация от 55-летнего управляющего пунктом выдачи заказов одного из маркетплейсов, расположенного по адресу: улица Ленсовета, дом 13. По его словам, в помещении заведения произошел словесный конфликт с неизвестным мужчиной. В ходе ссоры злоумышленник выстрелил из аэрозольного устройства, направив его в сторону администратора, после чего покинул место инцидента.

Пострадавший самостоятельно обратился за врачебной помощью. После первичного медицинского освидетельствования его состояние было оценено как удовлетворительное, и он был выписан.

6 февраля, около 19:30, сотрудники уголовного розыска в рамках проведения оперативно-розыскных мероприятий задержали 40-летнего мужчину у дома 51, корпус 2, по улице Ленсовета. Задержание связано с совершением данного преступления.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело согласно части 2 статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Подозреваемый задержан согласно процессуальным нормам статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Все по теме: Московский район, стрельба
