14:06
В Петербурге задержали уличную торговку, за кражу денег у пенсионерки
13:42
В Петербурге представили новый инновационный центр молодежного туризма
13:38
В трех районах Петербурга ограничат движение транспорта
13:34
Беглов почтил память Ксении Петербургской на Смоленском кладбище
13:19
В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с Васильевского острова
13:11
В Петербурге задержали двоих 19-летних дропов мошенников
13:08
В Петербурге выявили схему хищения денежных средств через маркетплейсы
09:35
В Петергофе полицейские пресекли бизнес наркоплантаторов
09:18
В центре Петербурга полицейские искали нелегалов
09:15
В Петербурге стартуют всероссийские соревнования и любительский Кубок России по зимнему плаванию
21:54
СКА победил «Северсталь» со счётом 3:1
16:49
На путепроводе над КАД введут реверсивное движение
14:31
Петербург начали готовить к весне – в городе началась формовочная обрезка деревьев
14:28
В Шушарах открылся новый детский сад на Валдайской улице
14:25
В Невском районе единороссы провели встречу школьников с жительницей блокадного Ленинграда
14:02
В Петербурге продолжается создание современной и удобной сети веломаршрутов
10:06
В Кудрово задержаны участники конфликта в баре
09:45
В Петербурге задержали юную курьерша мошенников
09:43
В Петербурге задержали пожилую женщину, подозреваемую в сотрудничестве с мошенниками
09:34
В Невском районе задержали 60-летнего наркосбытчика
09:11
В Петербурге полицейские искали нелегалов на стойках Московского района
19:18
На трассе «Вологда - Тихвин - Р21 «Кола»» в ДТП с грузовиком погиб водитель «Рено Дастер»
13:00
В Ленобласти на трассе «Вологда-Тихвин-Кола» в ДТП пострадали двое детей
12:55
В Приморском районе иномарка сбила 13-летнюю девочку
12:52
В центре Петербурга задержали курьера мошенников, обманувших пенсионерку
12:48
В двух районах Петербурга ограничат движение транспорта
12:43
В Петербурге задержали юного курьера мошенников, обманувших пенсионерку с проспекта Энергетиков
12:38
В Красногвардейском районе задержали подозреваемого в грабеже
12:34
В Тосно задержали стрелка из травматического пистолета
12:29
В Калининском районе задержали уличного грабителя
В Петергофе полицейские пресекли бизнес наркоплантаторов

Сотрудники УНК ГУ МВД России пресекли бизнес наркоплантаторов из Петергофа

В ходе совместной операции, проведенной сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России совместно с коллегами из Невского района, по улице Ионинской города Петергоф были задержаны двое мужчин, 31 и 38 лет.

В результате обыска по месту их жительства было обнаружено и изъято значительное количество наркотических веществ: четыре пакета с растительным веществом общим весом почти 7 килограммов, 21 куст конопли, а также специализированное оборудование для выращивания, электронные весы и упаковочные материалы.

Предварительная экспертиза подтвердила, что содержимое одного из пакетов является высушенной коноплей. Остальные изъятые вещества будут подвергнуты дальнейшему исследованию.

Следственное управление ГУ МВД России возбуждено уголовное дело по статье 30 (часть 3) и статье 228.1 (часть 4, пункт «г») Уголовного кодекса Российской Федерации, что квалифицируется как покушение на незаконный оборот наркотических средств в особо крупном размере.

Задержанные подозреваемые взяты под стражу.

В настоящее время продолжаются оперативно-розыскные мероприятия, направленные на выявление дополнительных преступных эпизодов и установление всех членов организованной группы.

Похожие публикации

27-01-2021, 16:21
В Ленобласти полицейские ликвидировали нарколабораторию
5-12-2025, 12:30
В Белоострове ликвидирована нарколаборатория по производству «синтетики»
29-08-2025, 09:34
Во Всеволожске у наркосбытчика изъяли почти 8,5 кг наркотиков
15-01-2026, 09:48
На Русановской улице задержали распространителей синтетических наркотиков
12-02-2023, 13:35
Закладчика наркотиков задержали в Ленобласти
24-06-2025, 09:28
В Сертолово ликвидирована нарколаборатория по производству наркотических средств

Происшествия на дорогах

4-02-2026, 19:18
На трассе «Вологда - Тихвин - Р21 «Кола»» в ДТП с грузовиком погиб водитель «Рено Дастер»
4-02-2026, 13:00
В Ленобласти на трассе «Вологда-Тихвин-Кола» в ДТП пострадали двое детей
4-02-2026, 12:55
В Приморском районе иномарка сбила 13-летнюю девочку
2-02-2026, 20:32
В Ленобласти на трассе «Вологда - Тихвин - Р21 «Кола» в ДТП погиб водитель иномарки
