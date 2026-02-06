В Петергофе полицейские пресекли бизнес наркоплантаторов

В ходе совместной операции, проведенной сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России совместно с коллегами из Невского района, по улице Ионинской города Петергоф были задержаны двое мужчин, 31 и 38 лет.

В результате обыска по месту их жительства было обнаружено и изъято значительное количество наркотических веществ: четыре пакета с растительным веществом общим весом почти 7 килограммов, 21 куст конопли, а также специализированное оборудование для выращивания, электронные весы и упаковочные материалы.

Предварительная экспертиза подтвердила, что содержимое одного из пакетов является высушенной коноплей. Остальные изъятые вещества будут подвергнуты дальнейшему исследованию.

Следственное управление ГУ МВД России возбуждено уголовное дело по статье 30 (часть 3) и статье 228.1 (часть 4, пункт «г») Уголовного кодекса Российской Федерации, что квалифицируется как покушение на незаконный оборот наркотических средств в особо крупном размере.

Задержанные подозреваемые взяты под стражу.

В настоящее время продолжаются оперативно-розыскные мероприятия, направленные на выявление дополнительных преступных эпизодов и установление всех членов организованной группы.