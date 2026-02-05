СКА победил «Северсталь» со счётом 3:1

Очередной поединок регулярного чемпионата КХЛ между череповецкой «Северсталью» и петербургским СКА завершился поражением хозяев льда. Игра, проходившая в «Ледовом дворце» Череповца, закончилась со счётом 3:1 в пользу армейцев с Невы.

Первый гол в матче был забит Сергеем Сапего на 11-й минуте стартового периода. Во втором периоде, на его заключительной минуте, Данил Аймурзин сравнял счёт. Однако в третьем периоде СКА сумел вырваться вперёд. Матвей Поляков забросил шайбу на 15-й минуте, а через две минуты Валентин Зыков довёл счёт до 3:1.

Согласно расписанию КХЛ, 10 февраля СКА отправится в Нижнекамск, где сразится с местным «Нефтехимиком».