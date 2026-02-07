ента новостей

Питерец.ру » Происшествия » На Васильевском острове задержали курьера телефонных мошенников

На Васильевском острове задержали курьера телефонных мошенников

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
ГУ МВД
Полицейские Василеостровского района задержали курьера телефонных мошенников

2 февраля в полицию Василеостровского района Петербурга поступило заявление от 80-летней жительницы дома 38 по улице Гаванской. Пожилая женщина сообщила о краже принадлежащих ей денежных средств.

Выяснилось, что неизвестный, назвавшись представителем медицинского учреждения, распространил ложные сведения о дорожно-транспортном происшествии с участием ее родственницы и о якобы требуемой экстренной операции. Используя этот предлог, злоумышленники вынудили пенсионерку передать курьеру один миллион рублей.

По данному инциденту возбудили уголовное дело по третьей части статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.

5 февраля в 15:00, в районе дома 40 корпус 7 по улице Кораблестроителей, в результате проведенных оперативно-розыскных действий сотрудники уголовного розыска арестовали 23-летнего гражданина, уроженца Самарской области. Его подозревают в совершении указанного преступления.

Задержанный находится под стражей согласно статье 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Васильевский остров, мошенничество, пенсионеры
