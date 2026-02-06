ента новостей

В Петербурге задержали уличную торговку, за кражу денег у пенсионерки
13:42
В Петербурге представили новый инновационный центр молодежного туризма
13:38
В трех районах Петербурга ограничат движение транспорта
13:34
Беглов почтил память Ксении Петербургской на Смоленском кладбище
13:19
В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с Васильевского острова
13:11
В Петербурге задержали двоих 19-летних дропов мошенников
13:08
В Петербурге выявили схему хищения денежных средств через маркетплейсы
09:35
В Петергофе полицейские пресекли бизнес наркоплантаторов
09:18
В центре Петербурга полицейские искали нелегалов
09:15
В Петербурге стартуют всероссийские соревнования и любительский Кубок России по зимнему плаванию
21:54
СКА победил «Северсталь» со счётом 3:1
16:49
На путепроводе над КАД введут реверсивное движение
14:31
Петербург начали готовить к весне – в городе началась формовочная обрезка деревьев
14:28
В Шушарах открылся новый детский сад на Валдайской улице
14:25
В Невском районе единороссы провели встречу школьников с жительницей блокадного Ленинграда
14:02
В Петербурге продолжается создание современной и удобной сети веломаршрутов
10:06
В Кудрово задержаны участники конфликта в баре
09:45
В Петербурге задержали юную курьерша мошенников
09:43
В Петербурге задержали пожилую женщину, подозреваемую в сотрудничестве с мошенниками
09:34
В Невском районе задержали 60-летнего наркосбытчика
09:11
В Петербурге полицейские искали нелегалов на стойках Московского района
19:18
На трассе «Вологда - Тихвин - Р21 «Кола»» в ДТП с грузовиком погиб водитель «Рено Дастер»
13:00
В Ленобласти на трассе «Вологда-Тихвин-Кола» в ДТП пострадали двое детей
12:55
В Приморском районе иномарка сбила 13-летнюю девочку
12:52
В центре Петербурга задержали курьера мошенников, обманувших пенсионерку
12:48
В двух районах Петербурга ограничат движение транспорта
12:43
В Петербурге задержали юного курьера мошенников, обманувших пенсионерку с проспекта Энергетиков
12:38
В Красногвардейском районе задержали подозреваемого в грабеже
12:34
В Тосно задержали стрелка из травматического пистолета
12:29
В Калининском районе задержали уличного грабителя
Все новости
Питерец.ру » Общество » В Петербурге представили новый инновационный центр молодежного туризма

В Петербурге представили новый инновационный центр молодежного туризма

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Администрация Петербурга
В Петербурге представили новый объект молодежного туризма — Дом народного творчества и досуга.

Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга, в сотрудничестве с Городским туристско-информационным бюро, с гордостью представил новый объект, который будет интересен молодежи — Дом народного творчества и досуга. Эта площадка стала важной частью обширного проекта под названием «Visit-музеи», который уже успел привлечь внимание профессионалов в сфере туризма. Одной из ключевых особенностей данного культурного пространства является внедрение инновационных форматов, которые помогают молодежи лучше узнать и понять город.

В частности, интерактивные экскурсии, проводимые с использованием мобильного планетария и технологий виртуальной реальности (VR), позволяют юным туристам погрузиться в увлекательный мир истории Санкт-Петербурга. Такой подход не только делает изучение культурного наследия более доступным, но и превращает его в интересное и захватывающее занятие для молодого поколения. По прогнозам, к 2025 году количество туристов, приезжающих в Санкт-Петербург в сегменте детского и молодежного туризма, достигнет 1,26 миллиона. Развитие этого направления в городе осуществляется через комплексную и многоуровневую стратегию, которая включает в себя разнообразные инициативы и проекты.

Председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга, Евгений Панкевич, отмечает, что проект «Visit-музеи» вносит значительный вклад в эту стратегию, трансформируя культурные пространства в современные и востребованные туристические продукты, которые привлекают молодежь. Новый Дом народного творчества и досуга представляет собой многофункциональную арт-резиденцию, которая объединяет молодых деятелей культуры и искусства, а также представителей креативных индустрий. Это пространство будет служить площадкой для проведения различных мероприятий, включая концерты, театральные представления, фестивали народного творчества и множество других культурных событий.

Особое внимание в Доме народного творчества уделяется инклюзивному туризму. На базе этого центра функционирует Региональная лаборатория инклюзивного творчества, что подчеркивает важность доступности культурных мероприятий для всех категорий населения. Таким образом, Дом народного творчества и досуга становится ярким примером успешной интеграции традиционных культурных ценностей с современными технологиями.

В результате такого подхода создается уникальный продукт, который не только способствует развитию молодежного туризма в Санкт-Петербурге, но и делает культурные события более доступными и интересными для всех. Это открывает новые горизонты не только для туристов, но и для местных жителей, которые смогут участвовать в разнообразных мероприятиях и проектах, направленных на развитие культуры и искусства в городе.

