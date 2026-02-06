В Петербурге представили новый инновационный центр молодежного туризма

Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга, в сотрудничестве с Городским туристско-информационным бюро, с гордостью представил новый объект, который будет интересен молодежи — Дом народного творчества и досуга. Эта площадка стала важной частью обширного проекта под названием «Visit-музеи», который уже успел привлечь внимание профессионалов в сфере туризма. Одной из ключевых особенностей данного культурного пространства является внедрение инновационных форматов, которые помогают молодежи лучше узнать и понять город.

В частности, интерактивные экскурсии, проводимые с использованием мобильного планетария и технологий виртуальной реальности (VR), позволяют юным туристам погрузиться в увлекательный мир истории Санкт-Петербурга. Такой подход не только делает изучение культурного наследия более доступным, но и превращает его в интересное и захватывающее занятие для молодого поколения. По прогнозам, к 2025 году количество туристов, приезжающих в Санкт-Петербург в сегменте детского и молодежного туризма, достигнет 1,26 миллиона. Развитие этого направления в городе осуществляется через комплексную и многоуровневую стратегию, которая включает в себя разнообразные инициативы и проекты.

Председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга, Евгений Панкевич, отмечает, что проект «Visit-музеи» вносит значительный вклад в эту стратегию, трансформируя культурные пространства в современные и востребованные туристические продукты, которые привлекают молодежь. Новый Дом народного творчества и досуга представляет собой многофункциональную арт-резиденцию, которая объединяет молодых деятелей культуры и искусства, а также представителей креативных индустрий. Это пространство будет служить площадкой для проведения различных мероприятий, включая концерты, театральные представления, фестивали народного творчества и множество других культурных событий.

Особое внимание в Доме народного творчества уделяется инклюзивному туризму. На базе этого центра функционирует Региональная лаборатория инклюзивного творчества, что подчеркивает важность доступности культурных мероприятий для всех категорий населения. Таким образом, Дом народного творчества и досуга становится ярким примером успешной интеграции традиционных культурных ценностей с современными технологиями.

В результате такого подхода создается уникальный продукт, который не только способствует развитию молодежного туризма в Санкт-Петербурге, но и делает культурные события более доступными и интересными для всех. Это открывает новые горизонты не только для туристов, но и для местных жителей, которые смогут участвовать в разнообразных мероприятиях и проектах, направленных на развитие культуры и искусства в городе.