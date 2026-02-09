ента новостей

Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали подозреваемых в обмане пенсионерки из поселка Молодцово

В Петербурге задержали подозреваемых в обмане пенсионерки из поселка Молодцово

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские Кировского района Ленобласти задержали подозреваемых в мошенничестве

30 января 2026 года, в 16:20, в полицию Кировского района Ленинградской области поступило обращение от 71-летней пенсионерки из поселка Молодцово. Пожилая женщина сообщила, что накануне ее обманул неизвестный, убедивший ее передать наличные в размере 268 000 рублей курьеру под предлогом защиты этих средств.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ, часть 3 (мошенничество).

В ходе оперативно-розыскных действий 8 февраля 2026 года, в 12:00, у дома №54 по Красносельскому шоссе сотрудниками угрозыска была задержана 42-летняя жительница района, подозреваемая в причастности к данному мошенничеству. В последующем, в 18:30, на территории Московского вокзала задержан 24-летний предполагаемый сообщник задержанной.

Вся похищенная сумма была изъята.

В отношении жительницы района избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Молодой человек находится под стражей в соответствии со статьей 91 УПК РФ.

Все по теме: Ленобласть, Кировский район ЛО, мошенничество
