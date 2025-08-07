В Петербурге оперативно поймали 18-летнего курьера мошеннилов

Днем 5 августа, в 12 часов 40 минут, в правоохранительные органы поступило заявление от пожилой женщины, 78 лет, проживающей в доме номер 8 по Северному проспекту. Заявительница сообщила, что 31 июля текущего года неизвестные лица, путем обмана и злоупотребления доверием, под предлогом обязательного декларирования денежных средств, убедили ее передать крупную сумму денег, а именно 7 495 000 рублей, неустановленному курьеру.

В связи с данным инцидентом было возбуждено уголовное дело по статье 159, части 4 Уголовного кодекса Российской Федерации, квалифицирующей деяние как мошенничество в особо крупном размере.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками уголовного розыска в ночное время 6 августа на Фермском шоссе, был задержан молодой человек, 18 лет, являющийся местным жителем. Он подозревается в совершении вышеуказанного преступления.

Задержание подозреваемого осуществлено на основании статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. В настоящее время полиция проводит проверку на предмет его возможной причастности к другим аналогичным преступлениям, совершенным на территории города.