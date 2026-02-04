В Приморском районе иномарка сбила 13-летнюю девочку

Серьезное дорожно-транспортное происшествие произошло 3 февраля 2026 года в 08:10 на перекрестке улицы Маршала Новикова и Парашютной. Под колеса автомобиля «Ниссан Мурано» попала 13-летняя девочка. За рулем транспортного средства находился 51-летний мужчина.

Установлено, что несовершеннолетняя переходила дорогу на красный сигнал светофора, без присмотра взрослых. В результате инцидента ребенок получил тяжелые травмы и был срочно доставлен в больницу.

В настоящее время по данному факту ДТП проводится проверка с целью выяснения всех обстоятельств произошедшего.