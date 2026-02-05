В Кудрово задержаны участники конфликта в баре

В ночь на 4 февраля около 01:25 в полицию Всеволожского района Ленинградской области сообщили о стычке между посетителями бара на Пражской улице в Кудрово.

Приехавшие на место сотрудники установили, что на этом адресе возникла словесная перепалка между клиентами и охраной заведения, после чего инициаторы инцидента скрылись с места происшествия.

Официальных уведомлений о драке в виде телефонограмм не поступало.

По результатам служебной проверки полиция возбудила уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство).

В тот же день, 4 февраля, во время оперативно-розыскных операций группа угрозыска в Кудрово задержала на улице Строителей и Европейском проспекте четверых подозреваемых в этом преступлении. Возрастом они 37–43 года, двое имеют предыдущие судимости.

Все четверо арестованы в соответствии со статьей 91 УПК РФ.